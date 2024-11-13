Singapur-Endonezya arasındaki uçuş kapasitesi artıyor

Garuda Indonesia ve Singapore Airlines (SIA), 2024’ün dördüncü çeyreğinde Jakarta, Endonezya ile Singapur arasındaki uçuş sayısını artırarak iki Güneydoğu Asya merkezi arasındaki kapasiteyi ve bağlantıyı güçlendireceklerler.

SIA, şu anda günlük 6 olan seferlerini 22 Kasım 2024’ten itibaren sekize çıkaracak. Garuda Indonesia, 1 Aralık 2024’ten itibaren günlük uçuş sayısını dörtten altıya çıkaracak.

Hava yolları ortak uçuş düzenlemelerini de bu yeni hizmetleri içerecek şekilde genişletecekler. Bugün, Singapur ile Endonezya’nın dört şehri (Denpasar, Jakarta, Medan ve Surabaya) arasındaki uçuşların yanı sıra Singapur ile Londra (Heathrow) ve Mumbai arasındaki rotalarda ortak uçuş gerçekleştiriyorlar. 1 Aralık 2024 itibarıyla taşıyıcılar, 362’si Singapur ile Endonezya arasında olmak üzere haftalık 390 ortak uçuş gerçekleştirecekler.

2025’in ilk çeyreğinde Garuda Indonesia ve Singapore Airlines, GarudaMiles ve KrisFlyer üyelerinin ortak uçuş rotalarında mil kazanmalarına ve kullanmalarına olanak tanıyarak sık uçan yolcu programı ortaklıklarını geliştireceklerler.

Temmuz 2024’te Singapur’un ticari ortak girişimlerine yönelik düzenleyici makam onayının ardından Garuda Indonesia ve SIA, 2025’in ilk çeyreğinde ortak ücretli ürünlerini tanıtacaklar. Bu, misafirlerin tek bir seyahat planı içinde Singapur ile Bali (Denpasar), Jakarta ve Surabaya arasında her iki hava yolu tarafından işletilen uçuşları rezerve etmelerini sağlayacak.



Her iki hava yolu da misafirlerine daha fazla değer sağlamak ve Endonezya ve Singapur’daki turizm ve ticari faaliyetleri desteklemek için bu ticari ortaklığı derinleştirmeye kararlıdır. Gelecekteki girişimler arasında iki ülke arasında ortak gelir paylaşımlı uçuşların gerçekleştirilmesi, bağlantıyı geliştirmek için uçuş tarifelerinin koordine edilmesi ve ortak satış ve pazarlama faaliyetlerinin araştırılması yer alabilir.

"Singapur, Garuda Indonesia için önemli bir pazar ve destinasyon olmuştur"

Garuda Indonesia Başkanı ve CEO’su Bay Irfan Setiaputra şunları söyledi:

“Singapur, özellikle Endonezya ile Singapur arasındaki yıllar içinde yaşanan önemli trafik artışı göz önüne alındığında, Garuda Indonesia için önemli bir pazar ve destinasyon olmuştur. Bu rota geliştirme pazar talebine yanıt vermek için devam eden çabalarımızın yanı sıra, özellikle Garuda Indonesia yolcularının, Singapore Airlines’ın Avrupa ve Asya’ya hizmet verdiği çeşitli destinasyonlara erişmeleri için kesintisiz bağlantı sağlama taahhüdümüzün bir parçasıdır. Üstelik bu ortaklık, Endonezya’daki birçok egzotik destinasyona erişim sağlayarak pandemi sonrası ulusal turizmi desteklemeye yönelik uzun süredir devam eden girişimimizin de bir parçasıdır.”

"İşbirliğimiz her iki ülkede de turizm ve ekonomik faaliyet üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır"

Singapore Airlines CEO’su Bay Goh Choon Phong şunları söyledi:

“Yetkililerin Singapur ile Jakarta arasındaki hizmetlerin artırılmasına yönelik onayını takdir ediyoruz. Garuda Indonesia ile olan stratejik ortaklığımız, bu önemli merkezler ve ötesi arasında ilave kesintisiz uçuş seçenekleri sunarken, aynı zamanda misafirlerimize daha fazla değer yaratmayı ve hizmet tekliflerimizi geliştirmeyi hedeflemektedir.

“Her iki hava yolu da önümüzdeki yıllarda bu önemli kazan-kazan ilişkisini güçlendirmeye devam etmeye kararlıdır. İşbirliğimiz, Endonezya ile Singapur arasındaki seyahat bağlantısının güçlendirilmesine yardımcı olacak ve her iki ülkede de turizm ve ekonomik faaliyet üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır.”