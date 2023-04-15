Sırbistan’dan İzmir’e haftada karşılıklı dört uçuş

Hüseyin ASLIYÜCE

Sırbistan’ın bayrak taşıyıcı havayolu olan Air Serbia, başkent Belgrad’dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na JU-820 sefer sayılı Airbus 320 tipi uçağı bugün saat 16:00 sıralarında 66 yolcusu ile geldi. Yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. Air Serbia, 28 Ekim 2023 tarihine kadar her çarşamba ve cumartesi Belgrad-İzmir arasında karşılıklı uçuş gerçekleştirecek.



Öte yandan AnadoluJet'in de aynı şehire perşembe-pazar günleri uçuş gerçekleştirecek. Böylelikle Belgrad-İzmir arasında direkt uçuş sayısı haftada dörte yükselecek.



İlk uçuşun ardından açıklama yapan TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı “İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 2023 yılına başarılı bir başlangıç yaptık. Dış hatlarda ilk üç ayda yolcu sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artmış durumda. Pandemi öncesine göre de dış hatlarda yüzde 34 yukarıdayız. Paydaşlarımızla işbirliği içinde İzmir’i tanıtmak ve direkt uçulabilen destinasyon sayısını artırmak üzere tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yaz sezonunda dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi İzmir’de karşılamak için hazırız” dedi.



İzmir Adnan Menderes Havalimanı, yılın ilk üç ayında 1 milyon 942 bin 518 yolcuya hizmet verdi. Havalimanından dış hatlarda 19 havayolu ile 22 ülkede 39 destinasyona uçuş yaparken , iç hatlarda ise dört havayolu ile 20 destinasyona uçuş düzenleniyor.