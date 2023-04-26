Sudan’dan 301 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Hüseyin ASLIYÜCE

Sudan’da bulunan Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı ve Hartum’daki Türk Büyükelçiliği’nin organizasyonuyla, 301 Türk vatandaşı önce Hartum’da bir otelde toplanmaları bilgisi verildi. Ardından toplanan Türk vatandaşları buradan otobüslerle Etiyopya’ya bulunan Ababa Bole Uluslararası Havalimanı’na götürüldü. Havalimanı’nda Türk Hava Yolları(THY)’na ait TK-3421 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçak 301 Türk vatandaşını alarak saat 09.15 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi. Uçağın kapısında yolcular Havalimanı yetkilileri tarafından içecek ve güllerle karşılandı.

Tahliye edilen yolculardan Mehmet Mehdi Gergin; ’’Savaşın ortasında kaldık ve çok korktuK. Yollar çok bozuktu. Arabalar yolda bozuldu. Sudan'dan otobüslerle Etiyopya'ya geldik. Etiyopya'da da kapıda sıkıntılar başladı. Havalimanına geldikten sonra da rahatladık. Çok korktuk Gözümüzün önünde vurulanlar oluyordu. Ateşkes deniliyor ancak öyle bir şey yok. Kurşunların arasında nasıl geldiğimizi biz de bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

İş yerimiz yağmalanmış durumumda

Başkent Hartum'da ticaretle uğraştığını açıklayan Osman Atilla ise geldiğimiz için mutluyuz. Sudan gerçekten çok sıkıntılı ve karışık. Bizi Etiyopya'ya götürdüler ancak orası da karışık. Orada da bir iç savaş var. Başka bir alternatif yol olmadığından dolayı bizi Etiyopya üzerinden getirdiler. Ama bir savaşın içinden başka bir savaşın içine gittik. Organizasyonlar iyiydi. Çok şükür sağ salim geldik. Ticaretle uğraşıyorum Sudan'da. İş yerimiz yağmalanmış durumda" dedi.