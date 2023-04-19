SunExpress'ten Avrupa’ya 8 yeni rota

Hüseyin ASLİYÜCE

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, uçuş ağına eklediği yeni rotalar ve kapasite artışı ile İzmir’i direkt uçuşlarla yurt içine ve yurt dışına bağlıyor. Bu yaz uçuş ağına Barselona Venedik Dubai Birmingham Londra-Gatwick Tiflis, Edinburgh ile Saarbrücken hattını ekleyen havayolu İzmir’den toplam 26 rotaya ulaşıyor.



Yaz sezonuna 8 yeni hat ekleyen Havayolu CEO’su Max Kownatzki yeni açılan hatlar için şu açıklama da bulundu. “SunExpress olarak bu yaz, Türkiye ile Avrupa arasında şimdiye kadarki en geniş uçuş ağımız ile hizmet sunuyoruz. Bu kapsamda, İzmir’den sunduğumuz yeni rotalar ile İzmir’de de en geniş uçuş ağımıza ulaştık. İzmir’i toplamda 50’den fazla destinasyon ile hem iç hem de dış hatlarda en çok noktaya bağlayan hava yoluyuz”



SunExpress, İzmir’den toplamda 37 yurt dışı destinasyona direkt uçuş gerçekleştirirken yurt içinde ise İzmir’den Adana, Antalya, Bodrum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van ve Mardin olmak üzere Türkiye’nin 15 şehrine uçuyor.



Kownatzki, "İzmir’in ana taşıyıcısı olarak İzmir’i dünyaya bağlamaya ve hem İzmir’e hem de Ege turizmine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. İzmir’in sadece yaz aylarında değil tüm yıl boyunca sunacağı çok şey var. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere zengin tarihi, kültürel mirasları ve eşsiz doğasıyla İzmir’in ideal bir tatil destinasyonu olduğunu göstermek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.