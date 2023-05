TAV Havalimanları’na “En İyi İşveren” ödülü

Hüseyin ASLIYÜCE

TAV Havalimanları, 5 kıtada ve 60'tan fazla ülkedeki Great Place To Work’ün yaptığı araştırmada Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2023 Listesi’nde sekizinci sırada yer aldı. Çalışanlara yönelik anket ve değerlendirmelere göre belirlenen ödüller törenle sahiplerine teslim edildi.



TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, “ TAV Havalimanları olarak tüm dünyada her gün on binlerce yolcuya en iyi seyahat deneyimini sunmak üzere çalışıyoruz. Bugün 29 ülkede 108 havalimanında ayak izimiz bulunuyor. Havalimanı deneyiminin her adımında hizmet sunan 35 binden fazla çalışanımız var.

Çalışan memnuniyetini doğrudan ve bağımsız bir şekilde ölçümleyen bu çalışmanın sonucunda ödül almaya hak kazandığımız için mutluluk duyuyoruz. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından takip ederek, kurumsal değerlerimize uyumlu bir kültürü güçlendirmek üzere çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.