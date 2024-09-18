TAV Technologies yeni dijital platformu VirtualPort'u tanıttı

TAV Havalimanları’nın bilişim çözümleri alanında uzmanlaşan iştiraki TAV Technologies, geliştirdiği ürün ve hizmetleri yapay zeka destekli bir platformda kullanıcılara aktarıyor. Şirketin iç kaynaklarıyla hayata geçirilen VirtualPort, ziyaretçilere avatarlar eşliğinde sanal bir havalimanında keşif imkânı sağlıyor.

"Ürün ve hizmetlerimiz bugün tüm dünyada 50’den fazla havalimanında kullanılıyor"

TAV Technologies İcra Kurulu Başkanı Kerem Öztürk “Yapay zeka, ürünlerimizi geliştirmek için yeni fırsatlar sunarken, çözümlerimizi dinamik ve sürükleyici deneyimlerle tanıtmanın yenilikçi yollarını da destekliyor. VirtualPort, ziyaretçilere rehberli bir avatar ve sanal bir ortam sunarak ürünlerimizin havalimanı ortamında nasıl kullanıldığını keşfetme imkânı tanıyan etkileyici bir deneyim sunuyor. Geçtiğimiz iki yılda Güney Afrika’dan Güney Amerika’ya çok sayıda yeni havalimanını portföyümüze ekledik. Ürün ve hizmetlerimiz bugün tüm dünyada 50’den fazla havalimanında kullanılıyor. Geleceğin havalimanı deneyimini şekillendiren teknolojileri anlaşılabilir ve etkileyici bir ara yüzle anlatan Virtualport’un gördüğü ilgiden mutluluk duyuyoruz” dedi.

Platform, zengin bir multimedya deneyimi sunuyor

Öte yandan mobil ve masaüstü tarayıcılarında www.virtualport.aero adresi üzerinden erişilebilen uygulamada ziyaretçiler, özelleştirilebilir avatarlar tarafından yönlendirilerek sanal havalimanını keşfederken her durakta sergilenen ürünler hakkında detaylı bilgi edinebiliyorlar.

Platform, videolar, üç boyutlu animasyonlar, 360 derece gezinme özelliği ve arka plan sesleriyle kullanıcıların dikkatini çeken zengin bir multimedya deneyimi sunuyor. Etkileşimli kullanıcı deneyimi ise kullanıcıların ürün detaylarını keşfetmelerine ve sezgisel bir şekilde gezinmelerine olanak tanıyor.