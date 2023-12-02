Thai Airways, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

İGA İstanbul Havalimanı’nın ev sahipliği yaptığı havayolu şirketi sayısı Tayland’ın bayrak taşıyıcısı Thai Airways (THAI) ile 99’a yükseldi.

Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı merkezli Thai Airways, İGA İstanbul Havalimanı’na direkt uçuşlarını, 321 koltuklu ve 2 Sınıflı A350-900’ler ile düzenliyor. 1 Aralık günü saat 23.45’te Bangkok’tan kalkan TG900 numaralı uçak, ertesi gün (2 Aralık) 06.05’te İstanbul’a ulaştı. TG901 numaralı uçuşun ise, 2 Aralık günü 16.30’da İstanbul’dan kalkış yapıp 05.35’te Bangkok’a ineceği açıklandı.

Operasyonlarına 1960 yılında başlayan Thai Airways, küresel havayolu birliği Star Alliance’ın kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Tayland’ın en büyük filosuna sahip, ulusal bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan Thai Airways, Bangkok’taki merkezi üzerinden Avrupa ile Asya Pasifik, Kuzey Asya, Güneydoğu Asya ve Avustralya arasında kapsamlı bir bağlantı kuruyor. Bangkok’tan İstanbul’a günlük olarak düzenlenen direkt uçuşların eklenmesiyle turizminin canlanmasına katkı sağlanırken, İGA İstanbul Havalimanı’nın ‘küresel aktarma merkezi’ ve ‘süper hub’ olma potansiyeli her geçen gün artıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına ithafen 2023 sonuna kadar 100 havayolu şirketiyle çalışmaya başlama hedefinin altını çizen İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Thai Airways’in, İGA İstanbul Havalimanı’nın ev sahipliği yaptığı 99. hava yolu şirketi olduğunu belirtti. Bilgen, şöyle konuştu: "Star Alliance üyesi olan Thai Airways International’ı İGA İstanbul Havalimanı’nda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, Thai Airways International yolcuları, Türk Hava Yolları’nın geniş ağı sayesinde Avrupa ve Afrika’ya da kolayca seyahat edebilecekler. Thai Aiways International’ın aramıza katılmasıyla birlikte, havalimanımızın Tayland, Güney Asya ve Avustralya’dan daha fazla uçuşa ev sahipliği yapmasını hedefliyoruz.”