THY, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü’nü Kutladı.

Hüseyin ASLIYÜCE



THY, 26 Nisan Dünya Pilotlar günü nedeniyle İstanbul Havalimanı THY Ekip Terminali’nde binasında bir etkinlik düzenlendi. Burada kokpit ve kabin ekipleri, canlı performans ile oluşturulan enstrümantal müzik dinletisi yapıldı. Özel gün için emekli pilotlar da organizasyona davet edilerek, tüm katkıları için kendilerine teşekkür edildi. Bolat, bu özel gün için kokpit ekiplerine pasta kesimi ve fotoğraf çekimi sonrasında hediyeler verildi.



Dünya Pilotlar günü için değerlendirmelerde bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “Bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırırken, şirketimizin 2033 hedeflerine ulaşmasında öncü rol alan pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü’nükutluyorum. Emniyet ve güvenliği koruyarak gerçekleştirdikleri operasyonlar ile Ortaklığımızın başarılarında katkısı olan kokpit ekiplerimizin emeğine değer veriyor, gelecek hedeflerimize de hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum.” dedi.

Türk havacılık tarihinin ilk pilotu, 1 numaralı uçuş brövesinin sahibi ve 1933 yılında kurulan Türk Hava Yolları’nın ilk Genel Müdürü olan Kaptan Pilot Mehmet Fesa Evrensev’in, Türk semalarındaki ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 26 Nisan tarihi her yıl “Dünya Pilotlar Günü” olarak kutlanıyor.

Öte yandan THY’de 5492 erkek ve 329 kadın olmak üzere toplam 5821 pilot görev yapıyor.