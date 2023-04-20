THY, Almanya’ya yapacağı 40 seferi iptal etti
Almanya’daki güvenlik kontrol görevlilerinin grevi nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THY) 20-21 Nisan tarihleri arasında bu ülkeye yapacağı 40 sefer iptal edildi.
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Hüseyin ASLIYÜCE
Almanya’daki güvenlik görevlileri ücret ve çalışma koşulları konusunda anlaşmazlıkları nedeniyle iki günlük grev kararı aldı.
Grev kararının alınmasının ardından THY, 20-21 Nisan’da Hamburg, Köln, Düsseldorf seferlerini İstanbul, Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanlarında yapacağı planlanan 40 seferini karşılıklı iptal etti.