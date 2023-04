THY, APEX’ten iki ödül aldı

Hüseyin ASLIYÜCE



İstanbul’da dün yapılan organizasyon ödüller dağıtılırken APEX’in YATES ve Partners danışmanlığında sağlık güvenliği (safety- well being), sürdürülebilirlik (sustainability) ve misafir deneyimi (service- guest experience) kriterleri dikkate alınarak ödüller veriliyor.

THY’nin ilk aldığı ödül APEX Yolcu Seçimleri Ödülleri’nde THY Avrupa’nın ‘’En İyi uçak içi Eğlence’’ ödülünü alırken ikinci ödülde Turkish Do&Co’nun, Türk mutfağından ve Dünya mutfaklarından sunduğu eşsiz ikramları ile Avrupa’nın ‘’En İyi Yiyecek& İçecek ‘’ (Best Food & Beverage in Europe) ödülünün de sahibi oldu.



Ödüllere ilişkin değerlendirmede bulunan THY Genel Müdür (Pazarlama& Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur; ‘’Beş Yıldızlı olmanın ötesinde bir değer taşıyan World Class Ödülü’ne sahip bir bayrak taşıyıcı olarak, ödül serimize bugün takdim edilen APEX Passenger Choice Award® Best Entertainment ve Best Food & Beverage in Europe ödüllerini de katmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Misafirlerimiz Uçak İçi Eğlence Platformu Planet ile seyahatleri boyunca zengin film ve müzik listelerine ulaşarak, yolculuklarını keyifli bir şekilde geçiriyor.

Ayrıca Fly Good Feel Good kategorimizle, uçuşları esnasında meditasyon içerikleri izleyebiliyor; Fly&Learn ile Utalk eğitimlerinden yararlanabiliyorlar. Bu kıymetli ödüller, küresel taşıyıcı olarak sağlık güvenliği, hizmet kalitesi ve sürdürülebilirlik konularındaki yüksek standardımıza işaret ediyor; en dijital hava yollarından biri olma hedefimize de bizi yaklaştırıyor. Bu kapsamda misafirlerimizin memnuniyeti için marka deneyimini ve sağlık güvenliğini her zaman ön planda tutmaya devam edeceğiz. Bizi bu ödüllere layık gören misafirlerimize teşekkür ediyorum. Dünyanın en geniş uluslararası uçuş ağına sahip havayolu olarak, uçuş emniyetinden taviz vermeden, mümkün olan en iyi yolculuk deneyimini misafirlerimize sunmaya devam edeceğiz. ‘’dedi