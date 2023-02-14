THY, deprem mağduru bin aileden birer kişiyi işe alacak



Hüseyin ASLİYÜCE

THY YKB Prof. Dr. Ahmet Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda deprem bölgesinde bin konutluk "THY Mahallesi" projesi için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Bolat, 75 milyon dolarlık bu bağışın yanı sıra yeni bir proje müjdesi vermek istediğini kaydederek, şunları bildirdi. "Deprem bölgesinde afetten etkilenen bin aileden birer kişiye Türk Hava Yolları ve iştirak şirketlerinde iş imkanı sunacağız. Her yıl ihtiyacımıza binaen istihdam ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızı, bu bölgelerden başvuran vatandaşlarımıza öncelik vererek istihdam edeceğiz. Kabin memurluğuna alacağımız arkadaşlarımıza da üç ay İngilizce eğitimini ücretsiz vererek, pozitif ayrımcılık yapacağız.

Bunun gibi detayları olgunlaştırarak kısa zamanda resmi olarak ilan edeceğiz. O zamana kadar sabırla beklemenizi rica ediyorum. Yaklaşan turizm sezonunda Hizmet İhracatçıları Birliklerine (HİB) üye tüm ilgili sektörlere de öncülük edeceğimize ve onların da bu taşın altına ellerini koyacaklarına inanıyorum.

Bu sene üstün gayretleriyle 85 milyar dolar hizmet ihracatına imza atan arkadaşlarımdan her birinin de bu seferberlikte 'ben de varım diyeceğine inanıyor ve istihdam projelerini bekliyorum."