THY, dünyanın en güçlü 8. havayolu

Hüseyin ASLIYÜCE

Uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu BrandFinance'in 2023 yılının ‘’Küreselde En Güçlü Hava Yolu Markaları’’ araştırması tamamlandı. Türk Hava Yolları 78,1 puan ile 8. sırada yer aldı. THY, 2022 yılında bu kategoride 31. sırada yer alırken önemli bir ivme kazanarak bu yıl ilk 10 sıralaması içine girdi.

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Milli bayrak taşıyıcı Havayolunun yükselişiyle ilgili olarak görüş belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat;’’ Küresel havayolları arasında ‘’En Güçlü Hava Yolu Markaları’’ sıralamasında 8. Sıraya yükselmekten gurur duyuyoruz. 2022 yılına kıyasla markamızı 23 basamak birden yukarıya taşıdığımız için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ülkemizin Milli Bayrak Taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz.’’ dedi.



Öte yandan Brand Finance, 1996 yılından beri ‘pazarlama ile finansman arasında köprü’ kurma amacını ile 20 yıldan ber markaların finansal değerini hesaplıyor. Şirket her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriyor ve bu markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak yılda yaklaşık 100 rapor hazırlıyor.