THY, Kabin Memurları gününü kutladı

Hüseyin ASLIYÜCE



THY’nın İstanbul Havalimanı’nda bulunan ekip terminal binasında 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları günü dolayısıyla bir organizasyon düzenlendi. Etkinliğe THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Uçuş İşletme Başkanı Mehmet Kadaifçiler ve Kabin Hizmetleri Başkanı Özlem Öncel de katıldı. Uçuş ekibi kahvaltı yapan yöneticilere son 40 yılda kullanılan üniformalar sergilendi.



Etkinlikte, konuşan yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; ‘’Gökyüzünde milyonlarca misafirimizin güven içinde seyahat etmelerini sağlayan siz değerli arkadaşlarımın Dünya Kabin Memurları Günü'nü kutluyorum. Kanatlarımızı açtığımız her bir başarıda emeği büyük olan sizlere, gayretleriniz ve rekora uçmamızda sağladığınız katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün ulaştığımız başarıları, gelecekte de sizlerin çalışmalarıyla perçinleyeceğimize inancım tam. Kanatlarımızın gülen yüzleri, iyi ki varsınız.’’ dedi.