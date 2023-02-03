THY Teknik, Air Serbia’ya bakım hizmeti sunacak

Hüseyin ASLIYÜCE

Üs bakım çalışmalarına Atatürk Havalimanı Tesislerinde başlanan Airbus 320ceo ilgili uçağın bakım çıkışı şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Anlaşma dahilindeki diğer 4 uçağın bakım operasyonlarının, ilerleyen aylarda yapılması planlanıyor.

İmzalanan anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, “Air Serbia ile olan iş birliğimizi yeni anlaşmalar ile güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Airbus tipi uçakların bakım-onarım operasyonları konusunda onlarca yıllık tecrübeye sahibiz. Sunduğumuz kaliteli ve güvenilir bakım-onarım hizmetlerimiz ile Air Serbia'nın beklentilerini karşılamaya hazırız.” dedi.

Air Serbia CEO'su Jiri Marek ise "Operasyonel verimliliğimizi artırmak ve yolcularımıza daha iyi bir seyahat deneyimi sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız bu anlaşma ile Airbus filomuzdaki uçakların bakımını Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’ye emanet ediyoruz. Bu sözleşmenin, iki şirket arasında mükemmel bir ortaklığın başlangıcı olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.