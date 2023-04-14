THY, üç efsane futbolcu ile reklam filmi çekti

Hüseyin ASLIYÜCE

THY, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakaları ile yeni bir film yayınladı. Ronaldinho, Steven Gerrard ve Cafu’nun birlikte yer aldığı ilk yapım olma özelliğini taşıyan reklam filmi Brezilyalı freestyler Adonias Fonseca’nın çeyrek final takımlarına ev sahipliği yapan şehirlerde geçen maceraları anlatılıyor. İstanbul’dan muhteşem kareler ile açılan film, THY Business Class uçak içi eğlence sisteminde üç efsanenin Adonias’ın videosunu izlemeleriyle başlıyor.

Ardından oyuncuların İstanbul’a inişi sonrası Adonias ile karşılaşmalarıyla devam edip, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son eriyor. Filmin çekimleri UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin gerçekleşeceği İstanbul’un da aralarında bulunduğu Londra, Manchester, Madrid, Milano, Napoli, Münih, Lizbon olmak üzere 6 ülkedeki 8 şehirde yaklaşık 1 ayda montajlanıp hazırlandı.

Beautiul Destinations prodüktörlüğünde hazırlanan filmde, İstanbul’un en güzel yerlerinden Galata Kulesi, Balat, Süleymaniye Camii, Çamlıca Camii, Sultanahmet Meydanı, Eminönü, Galataport, Ayasofya Camii, Galata Köprüsü, Karaköy, Boğaz ve İstiklal Caddesi’nden sahneleri yer alıyor.

Reklam filmi hakkında açıklamada bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “UEFA Şampiyonlar Ligi ile olan sponsorluğumuz, Türk spor tarihinin en önemli iş birliklerinden biri. Bizler bu özel etkinlik kapsamında, filmimizi dünyanın dört bir yanındaki futbol tutkunlarına sunmaktan mutluyuz. Dünyanın en çok ülkesini birbirine bağlayan küresel havayolu olarak, farklı kültürleri bir araya getiren sporun birleştirici gücüne inanıyor ve milyonlarca futbolseveri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Futbolcu Ronaldinho film hakkında; "Bu filmde, kendi ülkem Brezilya’dan bir yeteneğin yer alması beni mutlu etti. Ayrıca, prodüksiyon içinde yer alan farklı destinasyonlar ve yapımdaki heyecan, sporun çeşitliliğini, enerjisini ve birleştirici gücünü tam olarak yansıtıyor. Dünyanın en muhteşem şehirlerinden biri olan İstanbul’un büyüsünü Türk Hava Yolları ile yaşamak farklı bir ayrıcalık. Türk Hava Yolları, geniş uçuş ağı ve olağanüstü hizmetleri ile dünyayı İstanbul'a bağlıyor. Böyle bir yapımın parçası olmaktan gurur duydum.” şeklinde konuştu.



Steven Gerrard ise, "Futbolun pek çok farklı topluluğu bir araya getirme gücünü sportmenlik ile birleştiren ve herkesin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nin tanıtımında Türk Hava Yolları ile birlikte yer almak gerçekten heyecan verici." İfadesinde bulundu.



Cafu da, "Futbolun böyle bir proje ile birleştirildiğini görmek ve bu isimler ile bir araya gelmek bana ve tüm sporseverlere armağan niteliğinde. Bu film, görsel zenginliği ve senaryodaki heyecanı ile futbol tutkusunu hayata geçiriyor.” dedi