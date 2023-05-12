THY ve Garanti, Miles&Smiles kredi kartı anlaşmasını uzattı

Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı sahipleri, yeni mil kazanım programıyla harcamalarından 4,5 kata kadar daha fazla mil kazanma ayrıcalığına sahip olacak.

Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı müşterileri yeni dönemde, varlıklarının hacmine ve Miles&Smiles üyelik statülerine göre, yapacakları harcamalarından değişen oranlarda mil kazanabilecek. Ayrıca Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı sahipleri, BonusFlaş uygulaması üzerinden yıl boyunca kendilerine özel kurgulanan kampanyalardan da ekstra mil kazanma şansına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY olarak, kuruldukları ilk günden beri daha iyisini gerçekleştirme hedefiyle yolcularının seyahatlerinde güven ve konforun yanında, kusursuz bir seyahat deneyimi sunmak için çalıştıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"1989 yılında hayata geçirdiğimiz sadakat programımız Miles&Smiles, bugün 16 milyonu geçen üyesi, 200'den fazla program ortağı ve Star Alliance gücü ile dünyanın en iyilerinden biri olarak büyümeye devam ediyor. Miles&Smiles üyelerimize sadece uçuş esnasında değil, hayatın her anında sunduğumuz ayrıcalıklarla Mil kazandırıyor, ödül biletler ile tekrar uçuşlarımızda ağırlıyoruz.

Bugün, Türk Hava Yolları yolcu programı Miles&Smiles ile kıymetli iş ortaklarımızdan biri olan Garanti BBVA arasında, 2000 yılında başlattığımız başarılı iş birliğimizi 2028 yılına kadar devam ettirme kararı aldık. Başta değerli Miles&Smiles üyelerimiz olmak üzere, taraflara bugüne dek sağladıkları faydayı önümüzdeki süreçte daha da katlayacaklarına inanarak, bu anlaşmanın her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyoruz."

5 yıllık yeni bir dönem

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve GÖSAŞ Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer de anlaşmanın yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin global gücü olan bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları ile birlikte hayata geçirdiğimiz, ülkemizin ilk ve en uzun soluklu ortak markalı Miles&Smiles kredi kartı iş birliğini devam ettirerek, 5 yıllık yeni bir döneme adım atmaktan son derece mutluyuz.

İki kurumun Miles&Smiles kredi kartıyla devam eden ortaklığı, ödeme sistemleri kapsamında Türkiye'deki en önemli iş birliklerinden birini oluşturuyor. Bu kapsamda müşterilerimize, 2000 yılından bu yana yaklaşık 155 milyar mil kazandırdık."