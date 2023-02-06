THY ve Sunexpress’ten yardım ve bilet değişikliği duyurusu
Sunexpress, deprem nedeniyle 6-13 Şubat 2023 tarihleri arasında cezasız bilet değişikliği ve iptal hakkı sunacağını, THY ise bugün yapılacak 4 kargo uçuşunun yardım malzemelerinin ücretsiz taşınacağını duyurdu.
Hüseyin ASLIYÜCE
Türk Hava Yolları (THY) ve Sunexpress, Kahramanmaraş'ta meydana ve 10 ili etkileyen depreme ilişkin yolcularına duyuruda bulundu.
Sunexpress’in sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "SunExpress olarak, arama kurtarma ve sağlık ekiplerini mümkün olan en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırmak için özel uçuşlar planladık. Ayrıca, Türkiye'de yurt içi uçuş gerçekleştirdiğimiz tüm destinasyonlarımızdan bölgeye gönderilecek yardımları ücretsiz olarak taşıyacağız.” ifadelerine yer verildi.
THY ise kargo uçaklarıyla bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 2, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan 1, İstanbul Havalimanı’ndan yapılan bu uçuşlarda kargolar, ücretsiz olarak taşınacağını bildirdi.