THY ve Sunexpress’ten yardım ve bilet değişikliği duyurusu

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY) ve Sunexpress, Kahramanmaraş'ta meydana ve 10 ili etkileyen depreme ilişkin yolcularına duyuruda bulundu.

Sunexpress’in sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "SunExpress olarak, arama kurtarma ve sağlık ekiplerini mümkün olan en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırmak için özel uçuşlar planladık. Ayrıca, Türkiye'de yurt içi uçuş gerçekleştirdiğimiz tüm destinasyonlarımızdan bölgeye gönderilecek yardımları ücretsiz olarak taşıyacağız.” ifadelerine yer verildi.

THY ise kargo uçaklarıyla bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 2, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan 1, İstanbul Havalimanı’ndan yapılan bu uçuşlarda kargolar, ücretsiz olarak taşınacağını bildirdi.