THY’dan AIRE’ye üst düzey atama

Hüseyin ASLIYÜCE

Brüksel merkezli havacılık uzmanlarının oluşturduğu bir ekip tarafından yönetilen ve üye odaklı bir havayolu temsil kuruluşu olan AIRE, Avrupa menşeili sekiz havayolunu bünyesinde barındırıyor. AIRE Havacılık sektörünün sorunlarına profesyonel çözüm arıyor.

Özlem Salihoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olup havacılık alanında 20 yılı deneyime sahip. Salihoğlu, AIRE’nin yeni seçilen Başkan Yardımcısı olarak göreve atandı.

Öte yandan Michael Harrington ise yeni Başkan olarak görevine başlıyor