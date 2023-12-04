THY’den Riyadh Air ile işbirliği anlaşması

Türk Hava Yolları (THY) ve Riyadh Air, yolcular her iki havayolunun uçuş ağından yararlanmasına imkan tanıyan işbirliği anlaşması imzaladı. İşbirliği anlaşması Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalandı. Her iki havayolunun sadakat programı üyelerinin iki havayolu uçuşlarından da mil kazanabileceği anlaşma 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başlayacak. İki havayolu şirketi işbirliklerinin yanı sıra kargo, eğitim, teknik ve dijital gibi alanlarda da muhtemel iş birlikleri üzerine çalışmalara başlayacak.

“Misafirlerimize geniş bağlantı seçenekleri sunularak”

Anlaşma ile ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı Levent Konukçu, “Ülkemizin bayrak taşıyıcı markası olarak Riyadh Air ile imzalanan bu anlaşmadan mutluluk duyuyoruz. Interline ve Codeshare gibi fırsatların değerlendirilmesiyle yakın gelecekte yolcularımız iki havayolunun da networkünden faydalanabilecek. Riyadh Air’in 2025 yılı ortasında faaliyete geçmesiyle birlikte yapılacak iş birlikleri sayesinde misafirlerimize geniş bağlantı seçenekleri sunularak seyahat deneyimlerine olumlu katkı sağlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

“130 noktaya kesintisiz bağlantı sağlayacak”

Riyadh Air CEO'su Tony Douglas ise konuya ilişkin şunları kaydetti: “Bu anlaşma, hizmet verilen destinasyonlar açısından dünyanın en büyük küresel havayolu şirketiyle ortaklık kuran Riyadh Air'in gelişiminde çok önemli bir adımdır. Yolcu odaklı, pazar lideri, küresel bir havayolu markası olan THY ile kurulacak olan yakın ilişkimiz, İstanbul Havalimanı gibi global bir network merkezi aracılığıyla, özellikle Türkiye, Avrupa ve Amerika'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 130 noktaya kesintisiz bağlantı sağlayacaktır. Yapılan anlaşmalar, son derece önemli olup çokça faydası bulunmaktadır. Türk Hava Yolları dünya standartlarında bir havacılık markasıdır ve Riyadh Air’in hikayesinde rol almasından gurur duyuyoruz.” dedi.