THY’nin 344’üncü uçuş noktası Palermo

Hüseyin ASLIYÜCE

THY’nin Palermo’ya planlanan uçuşları, Boeing 737-800 tipi uçaklar ile İstanbul Havalimanı’ndan Punta Raisi Havalimanı’na düzenlenecek. Bilet fiyatları ise İstanbul’dan Palermo’ya gidiş dönüş 259 dolardan başlıyor. THY, Roma, Milano, Venedik, Napoli, Bolonya, Bergamo, Katanya ve Bari noktalarından sonra başlattığı Palermo seferlerini pazartesi, cuma, çarşamba ve pazar olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı yapılacak.

THY’nin bugün İstanbul Havalimanı’ndan Palermo’ya TK-1373 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi TC-JZH kuyruk tescilli uçağı 151 yolcusunu alarak saat 07.00 sıralarında havalandı. İlk uçuşa THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, basın mensupları ve yolcular katıldı.

Ekşi; yeni açılan bu destinasyon ile ilgili “Dünyada 344’üncü, İtalya’da ise 9’uncu uçuş noktamız olan Palermo’yu uçuş ağımıza katmaktan memnuniyet duyuyoruz. İtalya ile olan bağımızı güçlendirerek misafirlerimize Türk Hava Yolları ile uçmanın ayrıcalıklarını sunmayı ve onları İstanbul’dan Palermo’ya uzanan güzelliklere ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.