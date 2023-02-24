THY’nin depremzedelere nakit yardımı teslim edildi.

Hüseyin ASLIYÜCE

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Genel Müdür Bilal Ekşi, Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Murat Şeker, Mehmet Kadaifçiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mecit Eş, Dr. Orhan Birdal, Dr. Melih Şükrü Ecertaş, Şekib Avdagiç ve Dr. Fatmanur Altun, İstanbul Vali Ali Yerlikaya’yı İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD Yerleşkesi’ nde ziyaret ederek ’’Tek Yürek Türkiye’’ kampanyasına destek olacağı 2 milyar TL’yi teslim ettiler.

Geleceğimize inancımız tam

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ziyarette yaptığı açıklamada “Ülkece çok güç bir dönemden geçmekteyiz. Fakat içerisinde bulunduğumuz güçlüğün boyutu her ne düzeyde olursa olsun, bunu bertaraf edecek güçte olan köklü bir ulusun evlatları olarak geçmişte yaşadığımız tüm zorlukların nasıl el birliğiyle üstesinden geldiysek, bugün de yine bir ve bütün olarak geleceğimize inancımız tam.

Ülkemizin milli havayolu, Türk Hava Yolları olarak biz de 90 yıllık tarihimizde her güçlükte elimizi nasıl taşın altına koyduysak, bugün de koyuyor ve var gücümüzle afetzede illerimizin ve kardeşlerimizin mümkün olan en kısa sürede iyileşmeleri için projeler geliştiriyor ve gerçekleştiriyoruz.” dedi

Deprem bölgesinden 344 bin vatandaşı tahliye ettik

Depremlerin ardından AFAD ve yetkili makamlarla iş birliği içerisinde deprem bölgesine gerek insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması, gerekse de depremzedelerin bölgeden tahliyesi için operasyonlarına başlayan THY son on sekiz günde toplam bin 838 intikal seferi ile 347 bin 475 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibinin afet bölgesine ulaşmasını sağladı. Ayrıca yapılan bin 915 sefer ile de 344 bin 742 vatandaşın bölgeden tahliyesini gerçekleştirdi

369 kargo seferi yaptık

Turkısh Cargo operasyonlarıyla afetin yaşandığı andan itibaren bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından 369 kargo seferi ile 14 bin 295 ton yardım malzemesini afet bölgesine taşıdı.

Bin konut projesi ve bin kişiye istihdam sözü

Bu operasyonların yanı sıra depremden etkilenen illerin yeniden inşası için deprem bölgesine bin konut inşa etme sözü veren THY ı mahallesi kurma projesine ek olarak, bölgedeki bin aileden birer kişiyi istihdam edeceğini açıklamıştı.