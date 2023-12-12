THY’nin Osaka uçuşları başladı

Türk Hava Yolları’nın (THY) Osaka seferleri başladı. İstanbul Havalimanı’ndan bugün başlayan seferler, Boeing 787-900 tipi uçaklarla icra edilecek. Osaka Uluslararası Havalimanı ile İstanbul’a yapılacak uçuşlar Pazartesi, Salı, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftanın dört günü gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Kültür açısından zengin bir şehir olan Osaka'ya ilk uçuşumuzu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Osaka uçuşları yalnızca Asya-Pasifik bölgesindeki varlığımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında insanları ve kültürleri birbirine bağlama konusundaki kararlılığımızı da gösteriyor. Benzersiz uçuş ağımızla yolcularımızın dünyayı keşfetmesine olanak sağlarken, en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz." dedi.

Dünyanın her yerinden turist çeken Japonya'nın en popüler turizm merkezi Osaka, ülkenin Tokyo'dan sonra ikinci büyük şehri. Japon mutfağının başkenti olarak kabul edilen Osaka, dünya çapında bir gurme şehri olarak biliniyor. Şehir ayrıca Kyoto, Nara ve Kobe dahil Kansai bölgesinin kültürel hazinelerini keşfetmeye açılan bir kapı görevi görüyor.