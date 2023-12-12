Türk havayolu şirketinin tüm Avrupa uçuşları askıya alındı

Özel jet kiralama, hava ambulans, uçak alım/satım danışmanlığı gibi alanlarda uzun yıllardır hizmet veren Bonair'e, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'ndan (EASA) yasak geldi.

Airport'in haberine göre; Bonair'in Avrupa uçuşlarında yapılan SAFA denetimleri sırasında (AB ülkelerinde ilgili şirkete yapılan uçuş emniyeti denetimi) 1. dereceden bulgu tespit edilerek, Avrupa'ya yaptığı tüm uçuşların yasaklanmasına karar verildi.

"Kabin memuru olmaması gerekçe gösterildi"

Bonair yetkililerinden alınan bilgiye göre; SAFA denetlemesi sırasında tespit edilen bulgunun, uçakta kabin memurunun olmaması olarak gösterildiği öğrenildi. Ancak şirket yetkilileri bunun 1. derece bulgu olmadığını ifade ederek konu hakkında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve EASA'ya birifing verildiğini bildirdi. Ancak söz konusu savunmanın EASA tarafından kabul görmediği aktarıldı.

Bonair yetkilileri bu yasaklamanın kasıtlı olduğunun altını çizerek SHGM'nin sorunu kısa sürede çözeceğine inandığını ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda Rusya uçuşları gerekçe gösterilerek Bonair'e uygulanan kısıtlama 1 ay sonra kaldırılmıştı. Dünya'nın en büyük iş jeti üreticilerinden TEXTRON, Rusya'ya yapılan uçuşlar nedeniyle Bonair filosunda bulunan Cessna Citation 550 Bravo ve Cessna Citation 560 tipi uçakların teknik döküman paylaşımlarını durdurma kararı almıştı.