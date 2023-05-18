Turkish Airlines EuroLeague Final Four başlıyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Avrupa'nın en üst düzey basketbol turnuvasında, Avrupa’nın en iyi dört takımı FC Barcelona (İspanya), Olympiacos Piraeus (Yunanistan), AS Monaco (Monako) ve Real Madrid (İspanya) şampiyonluk için yapılacak. Karşılaşmalar 15 binden fazla seyirciyi ağırlama kapasitesine sahip olan Zalgirio Arena 'da gerçekleştirilecek.

EuroLeague Land Metaverse taraftarlarla buluşuyor

Türk Hava Yolları, EuroLeague Basketbol iş birliğiyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilen EuroLeague Land Metaverse’ü bir kez daha taraftarlarla buluşturdu. Final Four’a katılan takımlar etrafında inşa edilen bu yeni dünya euroleagueland.net web sitesine girerek öğrenebilirler. Taraftarlar platformda yeni metaverse oyunlarını oynarken jeton toplayıp hayallerindeki basketbol sahasını inşa edebilecekler. Kullanıcılar avatarlarını oluşturmanın yanı sıra, kendi avatarlarına sahip hayranı oldukları oyuncularla da vakit geçirebilecekler. Euroleague’in sosyal medya kanallarını takip ederek metaverse’deoyuncularla ne zaman buluşulabileceği öğrenilebilir.

Kaunas şehrindeki Unity Square’de kurulan Fan Zonealanında taraftarlar, mini sahada kurulan basketbol şut oyunu, 50 bin Miles&Smiles Mili ödüllü en uzun atlama ve havada kalma süresini ölçen Jump & Dunk yarışması ve iki kişinin yarışacağı basketbol oyunu da dahil olmak üzere birçok etkinliğe katılma şansına sahip olacaklar. Ayrıca ziyaretçiler Fanzone alanına girişte verilecek Türk Hava Yolları biniş kartı ile çekilişe katılabilecek, uçak bileti ve Final Four Final maç bileti gibi sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakalayacak.



Yapılacak olan turnuva hakkında konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak geniş uçuş ağımızla 5 kıtada milyonlarca insanı sevdikleriyle bir araya getiriyoruz. Kültür ve milliyetten bağımsız olarak insanları birleştirme özelliğine sahip olan basketbol tutkusu, Turkish Airlines Euroleague'inuzun süredir ortağı ve isim sponsoru olmamızın en temel sebeplerindendir.

Bu yıl Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen Final Four heyecanını dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Avrupa’nın en üst basketbol turnuvasında yarışan tüm takımlara başarılar diliyor, tüm taraftarları ‘’Taraftar Alanımızda’’ ve online kanallarımızda bu eşsiz heyecana ortak olmaya davet ediyoruz “dedi.



Euroleague Basketbol Başkanı Dejan Bodiroga ise “Dünyanın dört bir yanından binlerce basketbol hayranını Final Four’da ağırlamak bir zevk. Kaunas şehri, 19-21 Mayıs tarihleri arasında basketbolun merkez üssü olacak ve Kaunas’ın arenasında ve sokaklarında yaşayacağımız atmosferin eşsiz olacağına eminim. Türk Hava Yolları’na süregelen destekleri ve güvenleri için teşekkür etmek istiyorum. Ortaklığımız, milyonlarca kişinin bizi izlediği Final Four gibi özel bir anda hayranlarımıza mümkün olan en iyi deneyimi sunmaya devam etmenin anahtarıdır’’şeklinde konuştu.