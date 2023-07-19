Turkish Cargo, dünya hava kargo taşımacılığında 3. oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın (International Air Transport Association) yayınladığı aylık verilere göre, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5. sırada yer alan Turkısh Cargo, 2023 yılının mayıs ayında Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu’nun en büyük markalarını geride bırakarak ilk 3 hava kargo taşıyıcısından biri oldu.

Hava yoluyla taşınan kargo tonajının kat edilen kilometreye çarpımıyla elde edilen FTK (Freight Tonne Kilometres) verilerine göre Turkish Cargo, kilometrelendirilmiş taşınan kargo tonajını bir önceki aya göre yüzde 17 oranında artırarak pazar payını yüzde 4,7’den yüzde 5,4 seviyesine yükseltti.

Turkish Cargo’nun 3. sıraya yükselmesi hakkında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “Turkish Cargo olarak sürekli büyüme ve gelişme hedefimiz doğrultusunda sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıları gelecek hedeflerimizin bir taahhüdü olarak görüyoruz ve hava kargo sektörüne değer katmak için daha sıkı çalışıyoruz” dedi.