Turkish Cargo ile ihracat artıyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Turkish Cargo ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında Kasım 2022’de yapılan anlaşma kapsamında, Türk ihracatçıları açısından stratejik öneme sahip 31 ülkedeki 40 destinasyon için yüzde 30’a varan indirimler yapılarak Türkiye’nin ihracat seferberliğine ciddi katkı sağlandı. Protokolün yürürlükte kaldığı dört ayda söz konusu lokasyonlara gerçekleştirilen ihracatta yüzde 23 artış oldu.

1.8 milyar dolara yakın ihracat gereçeleşti

İhracattaki artışın ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak Türkiye'nin ürettiği emeği, dünyanın dört bir yanına ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye TİM ile değerli iş birliklerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda TİM ile imzaladığımız üçüncü protokol sayesinde özel çözümler sunarak ülkemizdeki ihracatçıların yaklaşık 18 bin tonluk bir kapasiteyi indirimli kullanmasını sağladık.

Sadece bu protokol kapsamında bile 1,8 milyar dolara yakın, yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirildi. Kampanya dönemindeki ihracatta, geçen sene aynı dönemde ilgili destinasyonlara gerçekleştirilen ihracata kıyasla yüzde 23’lük bir artış sağlandı. Katma değeri yüksek olan bu önemli pazarda, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip markası olarak, ihracatçılarımızın lojistik çözümlerinin önemli bir parçası oluyor; bu değerli misyonun bilinci ve motivasyonu ile müşteri odaklı hizmet kalitemizi her geçen gün geliştiriyoruz.” dedi.

31 ülkede yüzde 30'a yakın indirimle taşıma

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, “Hızlı ve güvenli taşıma için hava kargo en ideal seçenek olarak öne çıkıyor. Ülkemizin küresel markası Türk Hava Yolları bu konuda her zaman ihracatçılarımızın yanında oldu. Kargo taşımacılığı konusunda Türk Hava Yolları ile bugüne kadar üç protokol imzaladık. Protokoller sayesinde 132 ülkede operasyonu bulunan Turkish Cargo ile uzak pazarları yakın ettik. Son olarak Kasım 2022’de imzaladığımız ve şubat ayının sonuna kadar devam eden protokol ile birçok pazara ulaşımda önemli avantajlar sağladık.

İhracatçılarımız; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Hindistan’ın da aralarında bulunduğu 31 ülkede 40 şehre, yüzde 30'a varan indirimlerle ürünlerini taşıdılar. Protokol kapsamında; genel kargoların yanı sıra meyve-sebze, yumurta ve balık gibi bozulabilir gıda ürünlerini de uygun fiyata ve güvenle sevk ettik. Protokolde yer alan noktalara hava yoluyla ihracatımızı önceki yılın aynı dönemine göre tonaj olarak yüzde 23 artırdık.” şeklinde konuştu.