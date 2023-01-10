Türkiye'den Çin’e tarifeli uçuşlar başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Koronavirüs kısıtlamalarını 8 Ocak itibarıyla kaldıran Çin’e Türkiye'den tarifeli uçuşlar başladı. Bugün saat 08.40’da İstanbul Havalimanı’ndan Çinli havayolu şirketi China Southern Airlines, Boeing 787-900 tipi uçakla ile 240 yolcusunu alarak İstanbul'dan Guangzhou kentine ilk uçuşu gerçekleştirdi. İlk uçuş hakkında konuşan China Southern Airlines Türkiye Genel Müdürü Wen Demei, İstanbul'dan Guangzhou'ya uçuş düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demei, “Yolcularımıza da teşekkür ederim. Sizlerin güvenin kazanmak için hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Pandemiden önce Türkiye Çinli turistlerin en önemli turizm destinasyonlarından biri oldu. Pandemiden dolayı maalesef uçuşlarımızı durdurmak zorunda kaldık. Ben inanıyorum gelecek yıllarda Türkiye'de önemli bir ponatsiyer var. Çin'in en büyük hava yolu şirketi olarak Çin ve Türkiye arasında köprü görevi görmeye arzuluyoruz.” şeklinde konuştu.

İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Majid Khan ise, Vuhan'dan sonra Guangzhou'ya da İstanbul'dan sefer başlatıldığını belirtti. Khan, "Çin'deki kısıtlamalar kaldırıldı. Pandemi önce Türkiye'ye Çinli turistler için önemli bir turistik destinasyon haline gelmişti. İstanbul Havalimanı'nda Çinli yolcular için çok şey var. Çince konuşan personelden, Çince yönlendirmelere kadar her şey var." açıklamasında bulundu.

İstanbul’dan Guangzhou’ya giden yolculardan Cheng Qoing, direk uçuş başlamasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bilet fiyatlarının uygun olduğunu belirten Quing, "Fiyatlar çok yüksek değil, ödeyebiliyoruz. Gelecekte Çin'in diğer kentlerine de direk uçuş başlamasını bekliyoruz. Buradaki insanların çoğu benim gibi transfer yolcusu. Çoğu İngiltere'den geldi. " dedi.