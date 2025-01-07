2025 yılında beyaz yaka çalışanların motivasyonununda ‘yan haklar’ maaşın yerine geçti

İş dünyası çok da pozitif olmayan beklenti ve öngörülerle 2025 yılına girdi. İşverenler ve beyaz yaka çalışanlar da ‘bunu da aşarız’ motivasyonu hakim olsa da, çok sayıda uluslararası şirkete danışmanlık hizmeti sunan Yetkinlik Akademisi Kurucusu Rana Kaplan’a göre bu durum bir kabullenişi de gösteriyor. Beyaz yaka çalışanların beklentilerinde de değişim gözlemlendiğini belirten Kaplan şunları aktarıyor: “Bunun sebeplerinden ilki maaş artışlarının, enflasyon oranların gerisinde kalmasının önüne geçilememesi. İkinci sebep de bunun etkisiyle çalışanın en zaruri ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip sağlık sigortası, yemek kartı, ulaşım imkanları gibi yan hakların hayatta kalma güvenliği oluşturan temel ihtiyaçlarını garantiliyor olması geliyor. 2024’de şirkette kalma ya da şirket değiştirme motivasyonunda ilk sırada yer alan “gelir artışı” motivatörünün, 2025’de yerini bir miktar, kapsamlı ve güçlü bir “yan haklar” paketine ve ‘ilk yöneticinin liderlik becerilerine’ bırakacak olması daha olası görünüyor. “

“Hibrit çalışma şirkete bağlılıkta önemli bir kriter”

Kaplan, liderlik ve yönecilerle iyi ilişkiler beklentisinin global ölçekli araştırmalarda beyaz yaka çalışan motivasyonunda ilk üç sırada yer aldığına dikkat çekti. Kaplan bu duruma ilişkin önemli bir detayı da aktarıyor: “Liderlik ve yöneticilerle iyi ilişkiler beyaz yaka çalışanların motivasyonunda giderek önemli bir yer teşkil etmeye başladı. Hatta buradaki oranın her geçen gün artması, bu alanda donanım yatırımı zorunluluğunun akut bir hal alıyor olduğunu bizlere gösteriyor. Bu da, ortalama son 30-35 yıldır sosyal ihtiyaçları karşılama seviyesinde yol alan beyaz yaka çalışanın, günümüzde belli başlı sebeplere bağlı olarak, temel ihtiyaçları karşılama seviyesine doğru gerilemesinin yol açtığı duyusal durumdan kaynaklanıyor” dedi. Mevcut ekonomik koşullarda çalışanın işverene empatisinin güçlenmesinin kaçınılmaz olduğunu aktaran Kaplan, “Hibrit çalışma koşulu, motivasyon ve şirkete bağlılıkta önemli bir kriter haline geldi. Daha fazla evden çalışma zamanlarında, yöneticilerin verimlilik engellerini ortadan kaldırmaları için çoklu katmanda liderlik yetkinlikleri önem kazanıyor. Bu sebeple yetkin liderliğin, dengeyi koruyacak en önemli donanım olduğunu daha da güçlü hissedeceğimiz bir yıl bizi bekliyor” dedi.