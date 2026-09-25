Akamai ve Anthropic güçlerini birleştirdi: 1,2 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı

Yapay zeka modelleri geliştiren Anthropic, artan işlem gücü ihtiyacını karşılamak ve küresel altyapısını güçlendirmek amacıyla Akamai Technologies ile dev bir ticari anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Anthropic, yeni nesil modellerinin eğitim ve dağıtım süreçlerinde Akamai'nin geniş bulut işlem kapasitesinden yararlanacak.

Dağıtık bulut mimarisi ile daha hızlı ve güvenli veri işleme

Geleneksel dev veri merkezlerinin aksine Akamai'nin dünya geneline yayılan kenar (edge) ve bulut bilişim altyapısı, yapay zeka modellerinin kullanıcıya daha yakın noktalarda çalışmasına imkan tanıyacak. Bu durum, veri aktarım sürelerini (geikmeyi) en aza indirirken Anthropic'in Claude serisi modellerinin tepki süresini de önemli ölçüde artıracak.

Yapay zeka sektöründe hesaplama gücü rekabeti kızışıyor

Son dönemde yapay zeka şirketlerinin yaşadığı en büyük kısıtlamalardan biri olan sunucu ve işlem gücü kapasitesi, dev bütçeli anlaşmaların önünü açıyor. Anthropic'in 1,2 milyar dolarlık bu yatırımı, şirketin pazar payını büyütme ve rakipleri karşısında altyapı avantajı elde etme stratejisinin en kritik adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Akamai için büyük ölçekli dönüşüm adımı

İçerik dağıtım ağı (CDN) ve siber güvenlik hizmetleriyle tanınan Akamai için bu ortaklık, bulut işlem ve yapay zeka altyapı sağlayıcısı olarak konumunu pekiştiriyor. Şirket, Anthropic ile gerçekleştirdiği bu iş birliği sayesinde yapay zeka odaklı bulut hizmetleri pazarındaki varlığını önemli ölçüde güçlendirmiş olacak.