Almanya Rus gazından çıktı, milyarlarca euro ödedi: İşte enerji faturasının boyutu

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Faturada enerji destekleri ve kurtarma paketleri var

50 milyar euroluk maliyetin yalnızca doğalgaz alımından kaynaklanan fiyat farklarını kapsamadığı belirtiliyor. Hesaplamaya; elektrik ve doğalgaz fiyatlarına getirilen tavan uygulamaları, emeklilere yapılan tek seferlik ödemeler ve doğalgaz şirketlerine yönelik kurtarma paketleri gibi destek ve istikrar tedbirleri de dahil edildi.

Uzmanlara göre gerçek maliyet daha yüksek

Uzmanlar, açıklanan 50 milyar euroluk rakamın Almanya'nın Rus gazından çıkışının toplam maliyetini yansıtmadığını savunuyor. Özellikle yeni sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinin inşası gibi harcamaların hesaba katılmaması nedeniyle gerçek maliyet 50 milyar euronun üzerine çıkıyor.

Almanya gaz ihtiyacının yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyordu

Almanya, geçmişte doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyordu. Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Berlin yönetimi Rus gazından çıkış sürecini hızlandırdı ve savaş sonrasında Rusya'dan doğalgaz ithalatını sıfırladı. Bu karar, Almanya'nın enerji tedarikinde önemli bir dönüşüm yaratırken enerji maliyetlerinin de yükselmesine yol açtı.

Enerji maliyetlerindeki artış ekonomiyi etkiledi

Rus gazının yerine alternatif enerji kaynaklarına yönelen Almanya'da enerji maliyetleri yükseldi. Yüksek enerji maliyetleri Alman ekonomisindeki resesyonla birlikte değerlendirilirken, bu durum ülkedeki siyasi tartışmaları da etkiledi. Özellikle Almanya için ucuz Rus enerjisinin önemine vurgu yapan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), Berlin'in Rusya'dan enerji ithalatını durdurma politikasına karşı çıkıyor.

AfD'den Rus gazı eleştirisi

AfD'nin eş başkanlarından Alice Weidel, daha önce yaptığı açıklamalarda Almanya'nın ekonomik gücünde Rusya'dan gelen ucuz enerjinin önemli rol oynadığını savunmuştu. Weidel, Rus enerjisinin kaybedilmesinin Almanya'yı ekonomik açıdan geriye götürdüğünü ve ülkeyi daha yüksek fiyatlarla enerji satan ABD'ye bağımlı hale getirdiğini öne sürmüştü.

50 milyar euroluk fatura, enerji tartışmasını yeniden gündeme taşıdı

Almanya'nın Rus gazından tamamen uzaklaşmasının maliyetine ilişkin yeni hesaplama, Avrupa'nın enerji güvenliği ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığından çıkış sürecinin ekonomik boyutunu yeniden gündeme taşıdı. Açıklanan en az 50 milyar euroluk maliyetin, yeni LNG altyapısı gibi bazı harcamaları kapsamaması ise Almanya'nın enerji dönüşümünün gerçek faturasının daha da yüksek olabileceği tartışmasını beraberinde getirdi.