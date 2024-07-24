Araştırmaya göre çalışanların 'uykuya ve dinlenmeye' ihtiyacı var

Avita Çalışan Destek Programı’nın Zenna Danışmanlık iş birliğinde, Türkiye temsili bin 210 beyaz ve mavi yakalı çalışanın katılımıyla gerçekleştirdiği “Çalışma Hayatı Analizi ve İyi Oluş Gereksinimleri Araştırması”nın sonuçları yayınladı. Çalışanlara; hafta sonları, izin ve tatil dönemlerinde yapmaktan hoşlandıkları aktiviteler sorulduğunda, önemli bir kesimin genellikle evde uyuyarak veya uzanarak dinlenmeye (%49,5), televizyon izlemeye (%47,3) ve sosyal medyaya (%42,9) vakit ayırdıkları görülüyor. Beyaz yakalılar tatil günlerini ağırlıklı evde dinlenerek (%51), televizyon izleyerek (%48), aile ve arkadaşlarıyla dışarda organizasyon yaparak (%46), sosyal medyada gezinerek (%45) ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yaparak (%42) geçiriyor.

Sinema, tiyatro ve spora vakit yok

Bu kesimin tatil günlerinde en az vakit ayırdığı aktiviteler arasında sinema ve tiyatroya gitmek (%23), spor yapmak (%23), tarihi yerleri gezmek (%22), konsere ve futbol maçına gitmek (%20) raporda yer alıyor. Mavi yakalı çalışanların ise beyaz yakalı çalışanlara göre tatil günlerinde aktivitelere ayırdıkları zamanın daha az olduğu gözlemleniyor. Mavi yakalı çalışanların çoğu, Cumartesi günlerini iş yerinde geçirdikleri için geriye kalan zamanda televizyon izlemek (%47), sosyal medyada gezinmek (%41), aile ve arkadaşlarıyla dışarıda organizasyon yapmak (%40) gibi sosyal aktivelere vakit ayırıyorlar.

Çalışan sadece dinlenebiliyor

Mavi yakalıların tatil günlerinde en az vakit ayırdığı aktiviteler arasında konsere ve futbol maçına gitmek (%19), video oyunları oynamak (%17), herhangi alanla ilgili bir kursa gitmek (%17), tiyatroya gitmek (%15) ve futbol dışındaki spor branşlarının karşılaşmalarını izlemeye gitmek (%11) rapordaki verilerde öne çıkıyor. Çalışanların bu özel zamanlarda enerji depolayarak ve kendi ilgi alanlarına odaklanarak, hafta içindeki rutinlerine taze bir başlangıç yapma fırsatını değerlendirmek istediklerini görülüyor.