ASO Başkanı Ardıç: Faiz indirimi tek başına bir anlam ifade etmiyor

ANKARA (EKONOMİ) – Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sanayicilerin belirsizlik, yüksek finansman maliyetleri gibi unsurlar nedeniyle önceliği yatırım yerine nakit dengesini korumaya yönelttiğini; borç kapatıp nakit dengesini korumaya çalışmasıyla adeta bir ‘bilanço resesyonu’ yaşadıklarını söyledi. ASO olağan meclis toplantısında konuşan Ardıç, “Bu ortamda faiz indirimi tek başına bir anlam ifade etmiyor; çünkü mesele kredi maliyeti değil, ayakta kalma refleksi. Şirketlerimiz adeta fırtınada gemilerini korumaya çalışıyor. Peki, bu fırtınayı nasıl atlatacağız? Bir taraftan enflasyonla mücadele ederken, bir taraftan da şirketlerimizin bilanço onarımına sıkışıp kalmaması için üretimi önceleyen, arz yönlü politikaları süratle devreye almak zorundayız” dedi.

ASO Başkanı Ardıç, enflasyonla mücadele programının sanayi ve tarımda üretimi baskılayıcı yönüne dikkat çekerken, bunun arz yönlü bir yeni enflasyon şoku riski taşıdığının altını çizdi. Bu görünüme, dış pazarlardaki durgunluğun ihracat potansiyelini sınırlaması, iç talep zayıflaması, finansmana erişim zorluklarını da ekleyen Ardıç, sanayi istihdamındaki daralmayı olumsuz sonuç örneklerinden biri olarak niteledi. Seyit Ardıç hem yerel ekonomik gelişmeler, hem de küresel gelişmeler nedeniyle oluşan zorluklara karşılık, “Çözüm; rekabet gücünü artırmak, verimliliği yükseltmek ve yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir ihracat artışı yakalamaktır” dedi.

Yeşil dönüşüm: Karbon artık maliyet kalemi

Seyit Ardıç konuşmasında, yeşil dönüşümün sadece “iyi niyet” öyküsü olmadığını vurguladığı konuşmasında, “Rekabet gücümüz ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından konuşmak zorundayız. Çünkü dünya ticaretinde artık fiyat kadar, hatta bazen fiyattan daha fazla karbon ayak izi konuşuluyor. Biz ‘sonra bakarız’ dersek, pazar ‘başkasına bakarım’ diyor. Önce çıtayı net koyalım: İhracatımızın yüzde 42'si AB'ye, yüzde 57'si Avrupa kıtasına gidiyor. Bu oran, yeşil dönüşümün neden ana gündemimiz olduğunu tek başına anlatıyor. Karbon artık bir çevre kavramı değil, doğrudan bir maliyet kalemi. Karbon yoğun üretimde verimlilik ve temiz enerji yatırımları geciktikçe maliyet baskısı kalıcı hale geliyor. Avrupa Birliği’nde karbon fiyatlamasında ton başına 80 Euro seviyeleri referans alınıyor.” diye konuştu.

Ardıç, yeşil dönüşümdeki en büyük engelin yatırım maliyeti olduğunu belirterek, ulusal ve uluslararası fonlara erişim, seçici kredi mekanizmalar talep ettiklerini, Bakanlıklar ve AB Delegasyonu ile istişare toplantıları yapacaklarını duyurdu.

"Diploma dağıtmak kalkınma getirmez"

ASO Başkanı Seyit Ardıç konuşmasında, ASO’nun eğitim ve iş yaşamı uyumu konusunda uzun süredir çalışmalar yaptıklarını belirterek, üniversite mezunlarının iş piyasası ile beceri uyumsuzluğunun sürdüğünü belirtti. Ardıç, “Yükseköğretim sayı yarışı değildir. Diploma dağıtmakla kalkınma olmaz. Kalkınma; nitelikli insan kaynağıyla, sahaya hazır mezunlarla ve sanayinin ihtiyaç duyduğu becerilerle mümkündür. Yükseköğretim diplomalı işsizler ordusu değil; bilgi, beceri ve araştırma ekosistemini inşa etmektir” dedi.

Seyit Ardıç, Türkiye’de 129’u devlet, 79’u vakıf olmak üzere toplam 208 üniversitede yaklaşık 7 milyon öğrenci olduğunu, lisans mezunlarının yüzde 69,1’inin istihdam edilirken bunların ancak yüzde 56,1’inin kendi alanında iş bulabildiğini, üniversite mezunu işsizlik oranının da genel işsizliğin üzerinde olduğunu kaydetti.