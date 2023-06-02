ATO Başkanı Baran, TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığına yeniden seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 79'uncu Genel Kurulu'nu tamamladı. TOBB'da oluşturulan Ticaret Odaları Konseyi, gerçekleştirdiği ilk toplantıda tek aday olan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı konsey başkanı seçti. Toplantıda, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler de başkan yardımcılığına getirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Baran, iş dünyası temsilcilerinin oylarıyla Ticaret Odaları Konsey Başkanlığına ikinci kez seçilmekten onur duyduğunu belirterek, "Çatı kuruluşumuz TOBB bünyesinde konsey üyesi arkadaşlarımızla birlikte istişare halinde ticaret hayatımızın sorunlarına çözüm bulmak, gelişimine katkı sağlamak hedefiyle yola devam edeceğiz. Türkiye'miz için hep birlikte başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

Ticaret Odaları Konseyi, bağlı ticaret odalarından gelen konuları ele alarak teklif ve görüş şeklinde TOBB Yönetim Kurulu'na sunuyor. İktisadi raporları, mevzuat değişikliklerine ilişkin kararları gözden geçirerek temsil edilen kesimin ekonomik sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapıyor, odaların koordinasyon ve gelişimlerinin gözetildiği görevler yürütüyor.