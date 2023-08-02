ATO Başkanı Baran’dan Bakan Ersoy'a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Baran, ziyaret sırasında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Komitesinin 12-25 Eylül döneminde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenleyeceği toplantıda, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer alan Gordion Antik Kenti'nin Kültür Mirası Listesi adaylığının ele alınacağını bildirdi.

Ankara'nın turizm gelirlerini ve dolayısıyla ekonomisini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Baran, "Gordion ve Arslanhane Camisi'nin UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alması başkent turizmi açısından önemli bir kazanç olacaktır." ifadesini kullandı.

Baran, Kapadokya'da olduğu gibi Polatlı-Gordion bölgesinde de balon turlarının düzenlenmesi konusunda Bakan Ersoy'dan destek istedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının geçen yıl ekim ayında ikincisini düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali'nin Ankara'nın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağladığını vurgulayan Baran, ATO olarak başkentin ekonomisini geliştirmeye yönelik çalışmalar arasında turizmin de yer aldığını ifade etti.

Markalaşmanın ve coğrafi işaretli ürünlerin kent ekonomisinin uluslararası alanda gelişimi açısından önem taşıdığını belirten Baran, ATO'nun konuyla ilgili çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Baran, UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gordion Antik Kenti'nin tanıtımına yönelik çalışmalarından bahsetti.

Gordion Antik Kenti'nin gençler tarafından yeterince tanınabilmesi için ATO'nun Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde bölgeye öğrenci gönderdiğini ifade eden Baran, Gordion'da gençlik kampları düzenleyebilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile diyalog halinde olduklarını bildirdi.

Baran, Riyad'da düzenlenecek toplantı için farkındalık sağlamayı amaçladıklarını belirterek şunları kaydetti: "Burada, Gordion Antik Kenti ile şehrimizde bulunan Arslanhane Camisi'nin de aralarında bulunduğu ahşap camilerin Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesi konusu ele alınacak. Gordion ve Arslanhane Camisi'nin UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alması başkent turizmi açısından önemli bir kazanç olacaktır."