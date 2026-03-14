Bakan Bolat, TÜSİAD Başkanı Ozan Diren ve yönetim kurulunu kabul etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) son genel kurulunda başkan seçilen Ozan Diren ve yönetim kurulu heyetiyle İstanbul'da bir araya geldi.

Kabule dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Bolat, derneğin yeni dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar, ekonomiye yönelik beklentiler ve çözümler konusunda hazırladıkları raporlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Özellikle dünya ekonomisinin içinde bulunduğu zorlu şartlarda, para ve reel piyasalardaki oynaklıklar, dünya ticaretinde artış gösteren kırılganlıklar ve korumacılık ortamında, Türkiye'nin uluslararası ekonomik ilişkilerindeki gelişmeler, yeni hedefler ve ticaretteki korumacılık rüzgarlarına karşı izlenecek strateji ve öneriler konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmemizde Sayın Diren, uluslararası ekonomik ilişkiler ve makro ekonomik gelişmelerle ilgili olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, Sanayi Hızlandırma Yasası olarak da bilinen, 'Made in EU' konusunda aldığı karara Türkiye'nin de dahil edilmesinden ve hükümetimizin bu konudaki yoğun gayretlerinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Sayın Ozan Diren'e ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, üstlendikleri yeni görevlerinde başarılar diliyorum."