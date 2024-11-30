Buhara Türk yatırımcıları bekliyor

Hüseyin GÖKÇE/BUHARA

Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi’nin (OSTİM) Taşkent’te kurduğu özel OSB’nin tanıtımı ve ikili iş görüşmelerine katılmak üzere Özbekistan’a gelen heyette yer alan iş insanları Buhara kentinde ikili iş görüşmelerine katıldılar.

Görüşmeler öncesi düzenlenen toplantıda konuşan Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler, Özbekistan’ın Türkiye açısından çok önemli bir ülke olduğunu belirtirken, ikili ticari ilişkilerin de bu önemi gösterdiğini söyledi. İkili ilişkilerin üst seviyeye taşınması için daha çok çalışılması gerektiğinin altını çizen Güler, bu kapsamda iş dünyasına da büyük görev düştüğünü bildirdi.

Buhara Agro OSB Başkanı Furkat Bek, kentteki yatırım imkanları hakkında bilgi verdi. Türk iş insanlarıyla bir araya gelmekten mutlu olduklarını belirten Bek, son yıllarda büyük sanayi yatırımlarıyla birlikte tarımsal alanda da büyük yatırım hamlesi bulunduğunu aktardı. Bek, tarım organize sanayi bölgesinde, Çin, Alman şirketlerinin önemli yatırımları bulunduğuna dikkat çekerken Türk şirketlerin de yatırım yapmasını istediklerini aktardı.

Buhara’da 350 bin hektarlık tarım arazisinin 210 bin hektarlık bölümünde pamuk yetiştirildiği bilgisini veren Furkat Bek, yatırımların daha cazip hale gelmesi amacıyla vergilerin sayı ve oransal yönden azaltıldığını anlattı.

OSTİM heyeti Buhara öncesinde Taşkent ve Semerkant şehirlerinde de ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Taşkent’te kurulacak 100 hektarlık OSB’nin inşaatını da ziyaret eden heyete OSTİM OSB Müdürü Adem Arıcı teknik bilgiler verdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı özel ilgisiyle tahsis edilen arazinin çok önemli ve kritik bir bölgede bulunduğunu anlatan Arıcı, sadece üretim yapacak firmalara yer tahsis edileceğini, lojistik amaçlı yer isteyen çok sayıda şirket olmasına rağmen bunu kabul etmediklerini ifade etti.

Taşkent ziyaretine Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, OSTİM Başkanı Orhan Aydın ve iş insanları katıldı.