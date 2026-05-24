Bulut,” Samsun, bölgenin yükselen merkezi oluyor”

Bulut, Samsun’un karayolu yanında Liman, Demiryolu ve Uluslararası Havalimanı yanında sahip olduğu 11 Organize Sanayi Bölgesi ile bölgede önemli bir güç olduğunu kaydetti. Bulut, sanayileşme yolunda hızla gelişen kentin artık göç vermek yerine dışardan göç alan bir şehir konumuna geldiğini de söyleyerek “ 11 OSB yüzlerce fabrika, binlerce çalışan demek. Ayrıca hızlı tren geliyor. Ankara - Samsun arası çok kısa bir süreye düşecek. Samsun-Mersin demiryolu projesi var. Bunları üst üste koyduğunuzda Samsun’un nüfus artışı önlenemez ” dedi

2023 yılında göreve geldiğinde ASRİAD’ın toplam 47 üyesi bulunduğunu anlatan Bulut, yaptıkları çalışma ile bugün 167 üyeye ulaştıklarını belirterek “ Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimizle bugün Samsun’da 10-15 bin kişilik bir istihdam sahibiyiz. Birçok ihracat yapan üretim yapan firmalarımız var. Yatırımlarımız ve sağladığımız ticaret hacmimizle tüm üyelerimizle elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. Samsun ve ülkemize değer katma gayreti içindeyiz” diye konuştu.

Dernek olarak üyelerine yönelik ihracat, ticaret, iş güvenliği ve hukuksal konularda bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yaptıklarını da anlatan Bulut, ayrıca Samsun’un daha fazla yatırımcı alması anlamında çalışmalar yürüttüklerini belirterek şunları söyledi:

“ Samsun’un şu anda 11 tane Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunuyor. Buralara gelen firmalara ne üretebiliriz ya da nasıl bir destek sağlarız, biz oradan nasıl bir kazanım ve pay sağlarız, onun çalışmalarını yapıyoruz. Üyeler arasındaki ilişkileri, üyeler arasındaki ticareti daha çok geliştirmeye, üyeler arasındaki diyaloğu artırmaya çalışıyoruz. Tabii ki bir yardım derneği değiliz ama sosyal sorumluluk projeleri de yapıyoruz. Doğal afetlerde halkımızın yanında olduk. Lösemili çocuklar olsun, yardıma muhtaç insanlarımız olsun birçok kesime elimizden geldiği kadar destek ve yardım sağlıyoruz”

Samsun'un sahip olduğu güçlü ekonomisi ile bugün bölgesel bir güç olduğunu söyleyen Bulut, “ Samsun zaten geçmişten beri bölgenin lideri konumunda. İster coğrafi açıdan olsun, ister ekonomik açıdan, ister demiryolu, havayolu, denizyolu, ulaşım yolu olan tek il Karadeniz'de. Ve bölgenin Sarp Sınır Kapısına kadar geçiş bölgesi. Yüzölçümü anlamında da Çarşamba ve Bafra Ovaları ile inanılmaz bir şehir. Samsun, başta Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızın büyük destekleri ve sokaktaki insanı ile ele vererek son üç senedir inanılmaz bir ivme yakalandı. Şehirde inanılmaz bir birliktelik var. Bunun da meyvelerini hep beraber toplayacağız” diye konuştu.