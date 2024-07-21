Çalışanlar artık patronlarına güvenmiyor: Peki patronlar güveni kazanmak için ne yapmalı?

Qualtrics’in baş işyeri psikoloğu ve çalışan deneyimi danışmanlık hizmetleri başkanı Ben Granger, birçok yöneticinin koronavirüs pandemisi öncesi durumlarına geri döndüğünü söylüyor. Granger'a göre patronlar artık 2020 ve 2021'deki durumlarına göre daha az görünür oldu ve çalışanlarıyla etkileşimleri düştü.

CNBC Make It'te yer alan makaleye göre, eğer Granger, yöneticilerin evlerinde çevrimiçi toplantılar yaptığı, pandemi deneyimlerini paylaşarak bağ kurduğu, aileler ve yaşam tarzları hakkında sohbet ettiği günlerin geride kaldığını söylüyor.

İletişim azaldı

Bu durumdan mutlu olan ve yöneticilerinin üst düzey liderliklerinin nasıl bir şey olduğunu gören çalışanlar, pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte iletişimin de azaldığını gördü.

Granger'a göre iletişimin azalması, çalışanların eskisi gibi yakın ilişkiler hissetmemesine neden oldu.

Qualtrics’in Küresel Dayanıklılık Anketi’ne göre, çalışanların yüzde 67'si Mayıs 2020′de patronlarının sağlam iş kararları alacağına inanıyordu. Granger, bu oranın o zamandan bu yana azaldığını söylüyor.

Granger, salgın sonrasında işten çıkarmaların da yaşanmasıyla çalışanların kendini daha da güvensiz hissetmeye başladığını söylüyor. Bazı işten çıkarmaların e-posta ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılması da çalışanlar üzerindeki stresi artırıyor.

Böyle bir atmosferde patronlar şirketlerini etkili bir şekilde yönetmekte zorlanabilir ve çalışanlar, sessiz istifa dönemine geçebilir ya da doğrudan istifa edebilir.

İşyerinde ilişkiler nasıl iyileştirilir?

Granger bu dinamiği değiştirmek için patronların üç konuya öncelik vermesi gerektiğini söylüyor: Yeterlilik, dürüstlük ve iyilikseverlik.

Granger, "Çalışanlar bu üçünü patronlarında tespit ettiklerinde güvenme ihtimalleri artıyor. Onlar iyi değerlere sahip, bu değerlere sadık kalan ve diğer insanların çıkarlarını gözeten biri için çalışmak istiyor. Bazen bir hata yaparsınız ama karşınızdakini önemsediğinizi gösterirsiniz, insanlar bunu hoşgörü ile karşılar" dedi.

Hem patronlar hem de çalışanlar için iletişim, dinleme ve iş birliği becerileri de son derece önemli.

İşyeri kültürü uzmanı Tom Gimbel’e göre, bu becerilere sahip kişiler işyerindeki ilişkilerini güçlendirebilir, güven oluşturabilir ve insanların parçası olmak isteyeceği bir kültür oluşturmaya yardımcı olabilir.

Chicago merkezli istihdam ajansı LaSalle Network’ün CEO’su Gimbel, Nisan ayında Make It’e verdiği demeçte, "Ne kadar özgün olursanız, insanlar sizinle o kadar fazla bağ kuracak ve sizinle birlikte olmaktan o kadar çok keyif alacaktır" demişti.

Mimarlık firması Gensler’in eş CEO’ları Andy Cohen ve Diane Hoskins, patronunuz veya yöneticinizle ara sıra gayrı resmi toplantılar yapmayı denemenizi öneriyor.

Hoskins, Şubat ayında Make It’e verdiği demeçte, "Gensler’in genç çalışanlarının çoğu için ister iş ister iş dışındaki hayat, hobilerimiz ve ilgi alanlarımız olsun, sadece kahve içmek ve sohbet etmek için olsun takvimimde 15 dakika ayırıyorum. Bu sohbetlerden ne kadar keyif aldığımı anlatamam. Bu konuşmalar gerçekten anlamlı ve üretken olabilir" dedi.