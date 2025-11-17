Çalışanlar yerini korumanın derdinde: Maaş zamlarını asgari ücret belirleyecek

Page Group Türkiye Genel Müdürü Fatih Cömert, 2025 yılının istihdam piyasası ve sektör trendlerine ilişkin değerlendirmelerinde, karşılaşılan güçlüklerin yanı sıra iş dünyasının geleceğini şekillendiren önemli dönüşümleri de beraberinde getirdiğini vurguladı.

“Bu sene zor geçiyor, son çeyrekte de zorlanmalar sürüyor. 2025, şirketlerin istihdam tarafında güçlüklerle karşılaştığı bir yıl oldu” diyen Cömert, ekonomik koşulların özellikle ihracatçı ve üretici firmaları etkilediğini belirterek, “Maliyetlerin artması ve kurların aynı oranda yükselmemesi ihracatçıyı zorladı; bu durum doğrudan istihdama yansıdı” ifadelerini kullandı.

2026 iyi başlamayacak

2026 yılına yönelik beklentilerini de paylaşan Cömert, “Yılın ilk dört ayının durgun geçmesini, yaz sonrasında ise kademeli bir normalleşme sürecine girilmesini öngörüyoruz” diyerek piyasaya güvenin yeniden tesis edildiğine işaret etti.

Cömert, sektörlerdeki gelişmeleri, çalışanların maaş zammı beklentilerini, yapay zekanın istihdama beklentilerini de şu şekilde açıkladı:

“Tekstil üreticileri ve perakende sektörü gibi bazı sektörler baskıyla karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte, bu yıl finansal hizmetler, istihdam açısından en güçlü performans gösteren sektör olarak öne çıktı. Teknoloji firmaları ise yetenekleri çekmeye ve istikrarı korumaya devam ediyor. Diğer taraftan üretim dinamikliğini sürdürüyor ve mobilite trendleri ise devam eden adaptasyona işaret ediyor.

İş-özel hayat dengesi, maaşın önüne geçti

Page Group’un küresel araştırması “Talent Trends 2025”e göre, çalışanlar için iş-özel hayat dengesi artık maaşın önüne geçti. Bu oran geçen seneye göre yüzde 6 arttı. Maaş hâlâ ikinci sırada, üçüncü sırada ise iş tatmini geliyor.

Türkiye özelinde maaş hâlâ motivasyonda güçlü bir unsur olmaya devam ediyor. Ancak aktif iş arayanların sayısı azaldı; çünkü ekonomik durgunluk dönemlerinde insanlar mevcut pozisyonlarını korumayı tercih ediyor.

İstihdamda teknoloji sektörü en çok tercih edilen alan olmaya devam ederken, üretim sektörü hâlâ en yüksek geçişkenliğe sahip. Perakende sektörü zemin kaybederken, finansal hizmetlerde istihdam geçişkenliği artış gösterdi.

Maaş zamlarını asgari ücret belirleyecek

2025 yılında birçok işveren hedeflenen maaş artışlarını gerçekleştiremedi. Firmalar 2026 yılında enflasyonun düşmesiyle birlikte ocak ayında tek seferlik artışlar yapmayı planlıyor. Bu süreci asgari ücret artışı belirleyecek.

Üst düzey işe alımlarda en fazla hareketlilik üst düzey finans yöneticilerinde (CFO) görülürken, ikinci sırada genel müdürler yer aldı. Ekonomik zorluk dönemlerinde şirketler öncelikle finansal liderlikte değişime gidiyor.

Yeni yılda maaş artışları tüm sektörleri etkilerken, özellikle üretim ve ihracat firmalarında marj daralması nedeniyle küçülmeler yaşanabilecek. Ancak yeni yılın ikinci çeyreğinden itibaren daha olumlu bir tablo bekleniyor.

Yapay zekanın yükselişi

Türkiye yapay zekâ adaptasyonunda Avrupa ülkelerine kıyasla daha hızlı ilerliyor. Beyaz yakalı çalışanların yüzde 45’i artık yapay zekâ kullanıyor; bu oran geçen yıl yüzde 30’du. Özellikle muhasebe gibi bazı roller dönüşüyor, yeni pozisyonlar ortaya çıkıyor.

Cömert, zorluklara rağmen uyum yeteneği, teknoloji ve şeffaf uygulama trendleri, dönüşümde olan pazarda, önümüzdeki yıllarda başarıyı belirleyeceğine işaret ediyor.”