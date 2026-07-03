DEİK/Yalçındağ, Lüksemburg’da Türkiye-AB ilişkilerini görüştü

Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen yaz buluşması kapsamında Lüksemburg'un üst düzey devlet yetkilileri ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'nin AB üyelik süreci, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize süreçleri ve yeni iş birliği fırsatları ele alındı.

DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Kalkınma Bakanı Xavier Bettel'in daveti üzerine Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı bahçesinde düzenlenen Yaz Buluşması etkinliğine katıldı. Yaz Buluşması etkinliği öncesinde, T.C. Lüksemburg Büyükelçisi Faruk Kaymakcı ile Türkiye-Lüksemburg ilişkileri üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını açıklayan Yalçındağ, temaslarına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Avrupa ile ticari ilişkileri, Lüksemburg'un Türkiye'nin AB üyelik sürecine yaklaşımı ve önümüzdeki dönemde geliştirilebilecek iş birliği alanları hakkında değerlendirmelerde bulunan Yalçındağ, "T.C. Lüksemburg Büyükelçimiz Faruk Kaymakcı ile katıldığımız ve Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen Yaz Buluşması kapsamında, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Kalkınma Bakanı Xavier Bettel, Lüksemburg Ekonomi Bakanı Lex Delles, Lüksemburg Savunma ve Ulaştırma Bakanı Yuriko Backes, Lüksemburg Sanayi Federasyonu Başkanı Sayın Alex Schumann ve Lüksemburg Ticaret Odası Başkanı Fernand Ernster ile bir araya gelme imkânı bulduk. Sayın Başbakanın Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak olmaktan memnuniyet duyduğunu aktardı. Eski Maliye Bakanı ve eski Eurochambres Başkanı olarak, Türkiye ile Lüksemburg ve AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinden ve Türkiye'nin AB sürecinin ilerletilmesinden yana olduğunu belirtti" dedi.

Türkiye'nin AB ile ticari ilişkileri

Türkiye-Lüksemburg ikili ekonomik ve ticari ilişkilerini değerlendirdiklerini aktaran Yalçındağ, "Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'nin AB üyelik süreci ve Avrupa ticari ve ekonomik sistemi içinde Türkiye'ye yönelik ayrımcı uygulamalardan kaçınılması gerekliliği konularını değerlendirdik. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize süreçlerinde kolaylık sağlanmasının iş dünyası açısından taşıdığı önemi de vurguladık. Sanayi, teknoloji ve yatırım alanlarında geliştirilebilecek iş birliklerini değerlendirdik. Savunma sanayii alanında geliştirilebilecek iş birliği imkânlarını, ortak yatırım, finansman ve ticari etkinlikler düzenlenmesini ve Türkiye'deki sanayi şirketleri ile Lüksemburg arasında ortak yatırım olanaklarını değerlendirdik. Lüksemburg; finans, uydu ve uzay teknolojileri, lojistik, savunma sanayii ve turizm başta olmak üzere Türkiye ile önemli iş birliği fırsatları sunan stratejik bir ülke konumundadır. DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri olarak, Lüksemburg ile ikili ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesi, Türkiye'nin AB ile ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi ve AB üyelik sürecimizin ilerletilmesi doğrultusunda temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."