Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu: “Hizmet enflasyonunun önüne geçilmeli”

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Sanayi Odası (DSO) ocak ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda asgari ücret zammının yüzde 30 olduğunu hatırlatan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, hizmet sektörlerindeki fiyatların bunun iki katından fazla arttığına dikkat çekti.

Kasapoğlu, “Asgari ücret zammı yüzde 30 ama birçok hizmet aldığımız firmada, 2024 yılıyla 2025 yılı arasındaki fiyat farkı yüzde 60-70'lerde. Türkiye'de maalesef en büyük problem hizmet enflasyonu. Bizler sanayiciler ve mal üretenler olarak, iki yıldır mevcut fiyatlarımızı korumaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Hizmet sektöründeki enflasyon katılığının, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğunu dile getiren Kasapoğlu, “2024'te küresel gıda fiyatları yıllık yüzde 6,7 artarken, Türkiye'de gıda enflasyonu, dünyadan 6 kat daha fazla, yüzde 43,6 olarak gerçekleşti” dedi.

Asgari ücret artışının sanayide daha geniş bir ücret artışı anlamına geldiğini belirten Kasapoğlu, “Yeni asgari ücret, sanayi işletmeleri için yeni bir ekonomik denklem anlamına geliyor. Zaten zor bir sınav veren sanayici, bu yeni denklem içinde bir çıkış formülü bulmak zorunda kalıyor. Umarım ekonomi gündemimiz hızlı bir şekilde normalleşir, bu gündemlerin artık daha sıradan olduğu günlere tekrar geri döneriz” diye konuştu.

“Teşvik ve desteklerin kapsamı genişletilmeli”

Ocak ayı itibariyle KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lere çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek ödemesi yapılacağı belirtilen İstihdamı Koruma Programı'nı değerlendiren Kasapoğlu, “Programın; konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde uygulanacağı belirtildi. 5 sektörün teşvik kapsamında önceliklendirileceği ile ilgili sinyali alıyorduk. Ancak, desteklerin sadece KOBİ'lerle sınırlanmaması, büyük şirketlerin kapsam dışında tutulmaması lazım. Teşvik ve desteklerin kapsamının geniş tutularak, tüm firmalarımızın faydalanması gerekir. Bir de bu teşvik ve destek sistemlerinin kalıcılığı, sürdürülebilir olması önemli. Geçici destekler yerine sanayicinin rekabet gücünü artıracak politikalar geliştirilmeli. Türkiye’nin ve sanayicilerin artık uzun vadeli politikalara ihtiyacı var. Sanayicilerin beklentisi, uzun vadeli politikalarla şekillenen bir destek sistemi” ifadelerini kullandı.

Piyasadaki beklentinin, faiz indirimlerinin devam etmesi yönünde olduğunu belirten Kasapoğlu, “Faiz indirimlerinin yatırım ortamının iyileştirmesi ve finans maliyetinin düşürmesi bekleniyor. Ancak, şu da unutulmamalı ki, bugün ekonomide yaşanan sıkıntıların rasyonel bir yol haritasıyla aşılması noktasında çok ciddi ve değerli bir süreçten geçiyoruz. Maliyetlerimiz artmış durumda. Önümüzdeki 6 ay hepimiz için yine temkinli ve sabırlı olmamız gereken bir süreç olacak” dedi.