Denizlili ihracatçılar, Heimtextil’de Türk ev tekstilinin iddiasını ortaya koydu

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizlili ihracatçılar dünyanın en büyük ev tekstili fuarı olan ve 14-17 Ocak tarihleri arasında Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Heimtextil’de Türk ev tekstili sektörünün inovasyon ve kalite konusundaki iddiasını ortaya koydu.

Denizli’den 66 firmanın katıldığı, çok sayıda Denizlili sanayicinin de ziyaret ettiği Heimtextil 2025’in değerlendirme toplantısı, Denizli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde, fuar katılımcılarının katılımıyla M. Feridun Alpat Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun yönetiminde yapılan toplantıda, Heimtextil 2025’in çıktıları ele alındı, 2025 yılı için sektördeki beklentiler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantıda özellikle 2025 yılı için tekstil sektörüyle ilgili enflasyon, döviz kuru ve işçilik maliyetleri gibi ekonomik zorluklara dikkat çekildi. Toplantıya katılan sanayiciler, özellikle 2025 yılı için enflasyon ve kur arasındaki farkın sektör üzerinde yaratacağı etkileri vurguladılar. Bu dönemde sektörün verimliliğini artırmaya yönelik projelerin önemine değinilirken, ihracatçı firmalar, özellikle maliyetlerin arttığı bu dönemde daha fazla yerli ve yabancı müşteri çekebilmek adına verimlilik çalışmalarına hız vereceklerini ifade ettiler.

2025 yılına dair en büyük umudun, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte sanayicilerin daha etkili yatırım yapabilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik hamlelerin hızlanması olarak dile getirildiği toplantıda, ev tekstili sektörünün global alanda sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda daha etkili stratejiler geliştirmeye devam edeceği vurgulandı.

“Sürdürülebilirlik ve verimlilik yatırımlarına hız vermeliyiz”

Sektörün, Heimtextil 2025’te Türk ev tekstilinin inovasyon ve kalite konusundaki iddiasını bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan DSÖ Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “Sektörümüzün dünya çapında ses getiren başarılarını sürdürebilmesi için, sadece üretim değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik, verimlilik ve dijitalleşme alanlarında da yatırımlarımızı arttırmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 2025’te Türk markalarının global pazarda çok daha güçlü bir şekilde yer alacağına inanıyoruz" dedi.

“Fuarlar rekabetçi yapımızı güçlendiriyor”

2025 yılı ihracat hedeflerini aktaran ve 2024 yılı verilerine değinen DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu da, "Bu tür uluslararası fuarlara katılım, sadece markalarımızın küresel ölçekte tanınırlığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sektörümüzün yenilikçi ve rekabetçi yapısını güçlendiriyor. Heimtextil 2025, ev tekstili sektörünün global pazarlarda daha fazla söz sahibi olması adına büyük bir fırsat sunuyor" diye konuştu.