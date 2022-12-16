'Dış Ticarette Yeni Ufuklar' Erzincan işdünyasıyla buluşuyor

EKONOMİ Gazetesi’nin Türkiye’nin dış ticaret faaliyetlerine katkı amaçlı başlattığı toplantılar serisine Erzincan’da devam ediliyor. Doğu Anadolu’nun tarımsal üretim ve yeraltı zenginlikleri bakımından potansiyeli yüksek illerinden olan Erzincan, Sertrans Lojistics’in destekleriyle gerçekleştirilen 'Dış Ticarette Yeni Ufuklar' konulu toplantı serisinin 5'incisine ev sahipliği yapacak.

Bölgenin önde gelen tarımsal işletmesi ve organik meyve ihracatçısı Tunay Gıda’nın katkılarıyla düzenlenen Dış Ticarette Yeni Ufuklar Toplantısı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi’nde Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde önümüzdeki Pazartesi (19 Aralık) günü saat 10.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek.

İş dünyasını biraraya getiriyor

Toplantı, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu’nun ‘Türkiye ve Dünya Ekonomisi’ başlıklı sunumu gerçekleşecek.

Dış Ticarette Fark Yaratmak konulu panele, Tunay Gıda Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Tuncer Kırtıloğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Manga, Sertrans Lojistics Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Keleş ile EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ konuşmacı olarak katılacak. Paneli, EKONOMİ Gazetesi Yayın Koordinatörü ve Yazarı Vahap Munyar yönetecek. Sertrans Lojistik’in destekleriyle gerçekleşen 'Dış Ticarette Yeni Ufuklar' toplantı serisi, daha önce İzmir, Ankara, Çerkezköy ve Gebze’de iş dünyasını biraraya getirmişti.