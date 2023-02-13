Duayen sanayici Selçuk Yaşar ebediyete uğurlandı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Geçen Cumartesi günü 98 yaşında hayata gözlerini yuman Yaşar Topluluğu’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar ebediyete uğurlandı. Yaşar'ın cenazesine kalabalık bir topluluk katıldı. TÜSİAD’ın (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) kurucuları arasında yer alan, Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi Selçuk Yaşar için İzmir Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nde tören düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere merkezi ve yerel yönetimin temsilcileri, iş dünyası örgütlerinin yöneticileri, eğitim ve spor camiası, Yaşar Holding çalışanları ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninde taziyeleri Selçuk Yaşar’ın kızları Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar ile Yönetim Kurulu Başkanı Vekili İdil Yiğitbaşı kabul etti. Selçuk Yaşar’ın naaşı cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

Türk sanayisine öncülük etti

Çok yönlü girişimleriyle pek çok iş kolunun sanayileşmesine öncülük eden Selçuk Yaşar, 1925’te Rodos’ta dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Saint Joseph’te, üniversite öğrenimini bugünkü adıyla Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamlayan Yaşar, 1945’te Durmuş Yaşar Müessesesi’nde çalışarak iş yaşamına başladı. Selçuk Yaşar, babası ve ailesiyle birlikte Türkiye’nin ilk boya üretimi ve markası DYO’yu kurdu. Türkiye’de yabancı sermaye ortaklığıyla kurulan ilk şirketlerden olan DYOSAD, inşaat boyalarının ardından sanayi boyaları ve matbaa mürekkeplerine yatırım yaptı.

Kurumsallaşmaya ve sürdürülebilirliğe çok önem vererek şirketlerinin “Bilim Birlik Başarı” ile yönetilmesini ilke edinen Selçuk Yaşar’ın ülkenin iyi eğitim almış gençlerle büyüyeceğine ve gelişeceğine olan inancı ile üniversite kurma hayali, Yaşar Üniversitesi ile 2001’de gerçekleşti. Kurduğu şirketler, vakıflar ve üniversite ile Türkiye’ye sayısız eser kazandıran Selçuk Yaşar, 2004’te Yaşar Topluluğu Onursal Başkanı oldu.

■ Sivil toplum gönüllüsüydü

Selçuk Yaşar, TÜSİAD’ın kuruluşunda ve ilk yönetim kurulunda Türkiye’nin önde gelen sanayici ve iş insanlarıyla birlikte sorumluluk aldı. Süt, et ve gıda sanayilerinin gelişmesine, yurt dışında tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla SETBİR’in (Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği) kurulmasına öncülük etti. ESİAD’ın (Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği) kuruluşuna önayak oldu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı’nı yaptı. BOSAD’ın (Boya Sanayicileri Derneği) kurucuları arasında yer aldı. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı’nı kurarak toplumsal alanda yatırımlar yaptı. Gençlik dönemlerinde aktif spor yapan Selçuk Yaşar, üyesi ve başkanı olarak en büyük destekçisi olduğu Karşıyaka Spor Kulübü’nün onursal başkanıydı. Selçuk Yaşar duyarlı bir iş insanı olarak çeşitli konularda kitap ve makale yazarak fi kirlerini paylaştı. Kurum içi ve kurum dışı birçok yayının çıkarılmasına öncülük eden Selçuk Yaşar, yayıncılığa 1961’de DYO’dan Haberler dergisi ile başladı. Daha sonra uzun yıllar ‘Bilim Birlik Başarı’ dergisini yayınladı. Ege Ekspres Gazetesi, Gazete Ege, Devir Dergisi gibi yayınlar da çıkardı.