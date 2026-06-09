Dünya Çevre Günü’nde yeşil dönüşümün iş dünyasına etkisi masaya yatırıldı

İsveç ve Türkiye arasında ticaret, yatırım, teknoloji transferi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında iş birliğini güçlendiren İsveç Ticaret Merkezi Derneği (Swedish Chamber of Commerce in Türkiye), doğanın korunmasına yönelik dünya çapında farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan Dünya Çevre Günü’ne özel bir etkinlik gerçekleştirdi. “Yeşil Dönüşümün İş Dünyasına Etkisi” temasıyla düzenlenen ve açılış konuşması İsveç Ticaret Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Eroğlu tarafından yapılan etkinlik, iş ve akademi dünyasından sürdürülebilirlik liderlerinin katılımıyla yapıldı.

“Şirketlerin sürdürülebilirliği büyüme ve farklılaşma fırsatı olarak ele alması gerekiyor”

Etkinliğin ana konuşmacısı olarak sahne alan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politika Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, konuşmasını “Yeşil Dönüşümün İş Dünyasına Etkisi: Net Sıfır, Döngüsel Ekonomi ve Rekabet Avantajı” başlığıyla yaptı. Konuşmasının ana mesajında “Yeşil dönüşüm artık geleceğe dair bir tercih değil; rekabet gücü, operasyonel dayanıklılık ve iş sürekliliği için bugünün iş gündemidir.” ifadesini kullanan Kurnaz, sürdürülebilirliğin kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımından çıkarak; yatırım, finansmana erişim, ihracat, müşteri beklentileri, regülasyon uyumu, operasyonel verimlilik gibi alanları doğrudan etkileyen bir iş gerekliliğine dönüşmesi gerektiğine vurgu yaptı. Net sıfır hedefinin şirketler için pratikte ne anlama geldiğini söyleyen Kurnaz, sözlerine şöyle devam etti: “Dönüşümü ertelemek; maliyet artışı, regülasyon baskısı, müşteri/tedarik zinciri kaybı, finansman erişiminde zorlanma yol açan bir durum. Bununla birlikte geleceğin rekabeti yalnızca fiyat ve kaliteyle değil; karbon yönetim performansı, kaynak verimliliği, şeffaflık, sürdürülebilir tedarik zinciri, inovasyon kapasitesi ile şekillenecek. Bu noktada genç tüketicilerin, yatırımcıların ve küresel markaların beklentilerinin değişmesi şart. Diğer yandan da şirketlerin sürdürülebilirliği yalnızca uyum konusu değil, aynı zamanda büyüme ve farklılaşma fırsatı olarak ele alması gerekiyor. Bununla birlikte Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecinde özel sektörün ve özellikle İsveç firmalarının kritik rolü bulunuyor.”

Net sıfır dönüşümünün iş dünyasına etkisi değerlendirildi

VECSUS Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Bağlarbunarı’nın moderatörlüğünü üstlendiği günün ilk paneli; Tetra Pak Orta Avrasya ve Afrika Kurumsal İlişkiler Direktörü Ferruh Gürtaş, Skyhem Chemical Sürdürülebilirlik ve Ar-Ge Direktörü Müge Metinöz, Alfa Laval Türkiye Enerji Bölümü Müdürü Berk Korucu ve Medipol Üniversitesi SURKAM Müdürü Prof. Dr. Rana Atabey Kuşcu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. “Türkiye'nin Yeşil Dönüşümüyle Net Sıfır Hedefine Ulaşmak: Fırsatlar ve Zorluklar” başlığıyla yapılan panel, net sıfır dönüşümünün şirketler açısından yalnızca çevresel bir hedef değil, aynı zamanda operasyonel dayanıklılık, rekabet gücü, yatırım erişimi ve tedarik zinciri sürdürülebilirliği açısından stratejik bir iş gündemi olduğunu ortaya koydu. Panelin konuşmacıları kendi sektör ve şirket deneyimlerinden yola çıkarak Türkiye’deki yeşil dönüşüm sürecinin iş dünyasına etkilerini somut örneklerle paylaşırken kurumun perspektifi ve sürdürülebilirlik yaklaşımı, net sıfır sürecinde iş dünyasını bekleyen riskler, yeşil dönüşümün yarattığı değer, bu kapsamda hayata geçirdikleri uygulamalar ve uygulamaların getirdiği kazançları tartıştı.

Döngüsel ekonominin kapsamı ve yarattığı fırsatlar odağa alındı

“Döngüsel Ekonomi Yoluyla Yeni İş Modelleri Oluşturmak” konusunu odağına alan günün ikinci paneli ise VECSUS Kurucusu ve Yönetici Ortağı Volkan Aydeniz’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Atlas Copco Optimizasyon Müdürü Sefa Şahin, RVM Systems Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Eroğlu ve Alfa Laval Türkiye Gıda & İlaç Bölüm Müdürü Semih Gezgin’in konuşmacı olarak yer aldığı panelde döngüsel ekonominin şirketler için hangi boyutta verimlilik, inovasyon, maliyet avantajı, yeni gelir modelleri ve rekabet gücü yaratan stratejik bir dönüşüm alanı yarattığı ortaya koyuldu. Panelistler döngüsel ekonomi yaklaşımı, şirket/kurum uygulamaları ve iş modeli dönüşümünün yanı sıra Türkiye’de dönüşümün önündeki fırsatlar ve engelleri de değerlendirdi.

Programın kapanışında, Dünya Çevre Günü vesilesiyle TEMA Vakfı adına gerçekleştirilen fidan bağışlarının sertifikaları, İsveç Ticaret Merkezi Derneği Yönetim Kurulu tarafından ana konuşmacı, moderatör ve panelistlere sunuldu.