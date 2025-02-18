Dünya, Dubai çikolatasını değil Türk lezzetlerini konuşuyor

GAZİANTEP

Gıda sektörünün merakla beklediği, Dubai’de düzenlenen Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarına 47’si Güneydoğu Anadolu’dan olmak üzere toplam 209 marka katılıyor. Türk markaları Dubai’deki fuarın gözdesi olurken, özellikle Güneydoğu lezzetleri dünyanın farklı ülkelerinden gelen sektör profesyonellerinden büyük ilgi görüyor.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği, Dubai’deki fuara heyet halinde katılırken, Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç da ihracatçıları yalnız bırakmadı. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden fuara katılan firmaların stantlarını tek tek ziyaret etti, firma yetkililerinden bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

Fuarın gördüğü ilgiden memnun olduklarını ifade eden Güneydoğu Doğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kadooğlu, “Gulfood, sektörümüz için önemli bir fuar. Mevcut pazarlardaki durumumuzu güçlendirmek, yeni pazarlar bulmak ve sektördeki yenilikleri takip etmek için çok faydalı olduğunu düşündüğümüz bu fuar. Bu yıl fuara geçmiş yıllara göre daha fazla bir katılım ve hareket olduğunu görüyoruz. Firmalarımızın memnuniyeti bizleri de memnun ediyor” şeklinde açıklamada bulundu.