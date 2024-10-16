Dünyada iş dünyasının ana sorunları "iş gücü" ve "enflasyon"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ev sahipliğinde 62 ülkeden 800'den fazla iş insanının katılımıyla düzenlenen zirvede, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF) tarafından hazırlanan "ICC-WCF Küresel Ekonomik Görünüm Anketi" başlıklı rapor paylaşıldı.

Dünya genelinde global gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 90'ını temsil eden 96 ülkeden (47 yüksek gelirli, 49 gelişmekte olan ülke) 210 oda temsilcisi ile yapılan araştırmada iş dünyasının önemli sorunları ortaya çıktı.

İş dünyası fiyatların artmasını bekliyor

İş hayatında görünümü ortaya koyan raporda, enflasyon, finansmana erişim, ekonomi, iklim ve sürdürülebilirlik gibi konular arasında iş dünyasının yüzde 71'inin gelecek 12 ayda fiyatlarda ılımlı bir artış beklediği ortaya çıktı.

İş dünyasının yüzde 14'ünün fiyatlarda daha hızlı artış beklediği, yüzde 13'ünün de fiyatlarda değişim beklemediği görülürken, sadece yüzde 3'ü ılımlı bir şekilde gerileme öngörüyor.

İş dünyasının ana sorunu “iş gücü”

Raporda yer alan ankete göre, işletmelerin en önemli sorunlarının başında “iş gücü veya nitelikli iş gücü eksikliği” geliyor. İkinci sırada ise "enflasyon" yer alırken, "jeopolitik gerginlikler", "vergilendirme" ve "finansal sorunlar" da bunlar takip ediyor.

Bölgelere göre başlıca sorunlara bakıldığında; Kuzey Amerika'da "enflasyon, iş gücü veya nitelikli iş gücü eksikliği, vergilendirme" öne çıkarken, Latin Amerika ve Karayipler'de "güvensizlik, belirsizlik ve stabil olmayan iç politika, finansal sorunlar", Sahra Altı Afrika'da "vergilendirme, finansal problemler, rekabetçi ithalat" öne çıktı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki iş dünyasının öncelikli sorunları, "jeopolitik gerginlikler, finansal problemler, belirsiz ve stabil olmayan iç siyaset” olurken, Avrupa ve Orta Asya "iş gücü veya nitelikli iş gücü eksikliği, jeopolitik gerginlikler, enflasyon”, Doğu Asya ve Pasifik, "enflasyon, iş gücü veya nitelikli iş gücü eksikliği, finansal problemler” oldu.

Güney Asya iş dünyasında da "vergilendirme, finansal problemler, teknolojik gelişmelerin eksikliği” başlıca sorunlar olarak öne çıktı.

En büyük engel “ekonomik belirsizlik”

İş dünyasının yüzde 66'sı yapay zekanın dengeli yönetilmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 23’ü büyüme ve inovasyon için bir fırsat olduğunu, yüzde 10'u da yönetilmesi gereken önemli bir risk olduğunu düşünüyor.

İşletmelerin yüzde 60'ı yapay zekâ uygulamalarının yüksek inovasyon gerektiren sektörlerle sınırlı olduğunu bildiriyor.

İş dünyasının ülkelerindeki finansal katılım önünde en büyük engel olarak gördüğü sorunlarda “ekonomik belirsizlik” tüm bölgelerde ilk sırada yer aldı.

Küresel iş dünyası yüksek enflasyon nedeniyle krediye ulaşmada yaşanan problemlerden şikayetçi olurken, bu sorundan hemen hemen tüm bölgelerin şikâyet etmesi enflasyonun yol açtığı sıkıntılar olarak ortaya çıktı.

Satışlarda artış beklentisi öne çıkıyor

Ankete katılan oda temsilcileri, görünümün olumlu olduğunu düşünse de bazı bölgelerde daha karamsar bir ekonomik tablo görülüyor.

Satış gelirlerinde gelecek yıl, katılımcıların yüzde 50'si düşük seviyede artış beklerken, yüzde 30'u değişim beklemiyor.

Araştırmada, enflasyon nedeniyle artan maliyetlerle tedarik zincirlerinde bozulma, operasyon maliyetlerinde yükseliş ve işçi ücretlerinde artan baskı görülüyor.

İklim politikalarında işletmelerin enerji kaynaklarını çeşitlendirip yeşil teknolojiyi benimsediği görülürken, KOBİ'lerin başarılı bir iklim geçişi için mali desteğe olan güveni öne çıkıyor.