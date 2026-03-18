Düzce TSO projesine MARKA’dan destek

Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında Düzce Valiliği’nde gerçekleştirilen protokol imza törenine TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Marka Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.Toplantıda konuşan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, her yıl olduğu gibi bu yıl da MARKA ile birlikte önemli projelerin hayata geçirildiğini belirterek, Düzce TSO’nun iki projesinin de destek kapsamına alındığını söyledi.

Bıyık, inşaat çalışmaları devam eden Düzce OSB Korumalı İş Merkezi projesini destekleyici nitelikte hazırlanan Engelli İstihdam ve Üretim Merkezi (DOSKİM +1) projesinin MARKA’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında değerlendirildiğini ifade etti. Projenin 4 milyon 500 bin lira hibe desteği almaya hak kazandığını belirten Başkan Bıyık, engelli bireylerin üretim süreçlerine daha fazla katılımını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

TSO Başkanı Bıyık, ayrıca mevcut fındık dönüşüm merkezinin modernize edilmesi ve kapasitesinin artırılmasını amaçlayan Düzce Fındık Dönüşüm Merkezi Kapasite Artırımı projesinin de MARKA’nın Anadoludakiler – Kırsal Kalkınma Destek Programı kapsamında 3 milyon 946 bin 107 lira hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi.

Geliştirilen projelerle kentte katma değer üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Bıyık, kabul edilen diğer projelerin de ilin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Bıyık, projelerin destek kapsamına alınmasında emeği geçen başta Düzce Valisi Mehmet Makas ve MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.