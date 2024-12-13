Elon Musk’tan dikkat çeken taşınma hamlesi

Elon Musk sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada SpaceX genel merkezinin artık resmi olarak Teksas'ın Starbase şehrinde olacağını söyledi.

Temmuz ayında Musk, iki şirketinin (sosyal medya platformu X ve roket şirketi SpaceX) genel merkezini Kaliforniya'dan Teksas'a taşıyacağını söylemiş ve buradaki yeni bir cinsiyet kimliği yasasını "bardağı taşıran son damla" olarak göstermişti.

Musk daha önce SpaceX'in ana ofisinin Boca Chica, Teksas'taki mevcut bir tesise taşınacağını, X'in ise Austin'e taşınacağını söylemişti. Ancak Kaliforniya'daki işlerin ya da tesislerin ne ölçüde Teksas'a taşınacağı belirsizdi.

Musk, seçimle zenginliğine zenginlik kattı

Elon Musk, ABD Başkanlık seçimlerini desteklediği aday olan Trump'ın kazanmasıyla hisselerinin değerlenmesinin ardından dünyada 400 milyar dolar servet eşiğini aşan ilk insan oldu.