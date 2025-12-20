Esnafa nefes olacak: TESK'ten kamu alacakları için yapılandırma önerisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu alacakları için yapılandırma önerisinde bulunarak, "Kapsamlı yeniden yapılandırma esnaf için nefes olacak" ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, yeni yıl öncesi kamu alacaklarının tahsili için yapılandırma sağlanması gerektiğini ifade etti.

2023 yılında da bu yönde bir uygulama yapıldığını hatırlatan Palandöken, "Bu yapılandırma kapsamında insanlar borçlarının belirli bir bölümünü yapılandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf ve sanatkarların 2026'ya borçsuz girmek istediklerini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Kapsamlı yeniden yapılandırma esnaf için nefes olacak. Atıl kalan bu paralar da ekonomiye yeniden girmiş olacak. Bu yapılandırma olmazsa olmazdır. 2026 yılına herkes borçsuz girmek istiyor, yeni bir beyaz sayfa açmak istiyor. Ticaretimizi idame ettirelim istiyoruz. Bankaya gidiyoruz, kredi alamıyoruz. Bu bir haksızlık değil, bu bir af değil, sadece borçların ödenebilir hale gelmesidir. Böyle bir yapılandırma yapılırsa, en azından devletimiz bu paraların önemli bir bölümünü tahsil edecek. Vatandaş da önümüzdeki dönemde ekonomik düzelmeyle, enflasyonun düşmesiyle birlikte bu yüklerden kurtulmuş olacak."